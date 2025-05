Ze względu na zmiany demograficzne i społeczne, a także z uwagi na ochronę klimatu, bardzo ważne stało się zajęcie się ograniczeniem ruchu drogowego i opracowaniem możliwych rozwiązań. W odpowiedzi na te potrzeby na rynku pojawił się carsharing. Umożliwia łatwy dostęp do współdzielonego samochodu bez konieczności posiadania go, co czyni go wydajną, opłacalną i przyjazną dla środowiska alternatywą. Koncepcja ta jest szczególnie popularna na gęsto zaludnionych miastach.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe Audi A6 po raz czwarty. Tym razem chodzi o sedana z tradycyjnymi silnikami. W sam raz dla Polaków

Na czym polega carsharing? Nie musimy rezygnować z wolności na czterech kółkach

Koncepcja mobilności carsharing jest prosta. Rezerwujesz pojazd dostępny w twojej okolicy, na określony czas. Z pomocą aplikacji lub strony internetowej odblokowujesz drzwi. Po zakończeniu podróży parkujesz samochód w danym miejscu lub na wyznaczonym obszarze. Zasadniczo masz dostęp do auta, kiedy tylko go potrzebujesz, bez konieczności radzenia sobie z długoterminowymi kosztami jego konserwacji i napraw. Opłata pobierana jest automatycznie przez aplikację. W zależności od wybranego modelu rozliczenia może być naliczana za przejechane kilometry lub czas korzystania z pojazdu.

Czy carsharing jest opłacalny? Jego popularność ma wzrosnąć

Według raportu Berg Insight, na który powołuje się serwis hybo.app liczba użytkowników carsharingu w Europie osiągnęła 23,8 mln w 2023 roku. Według prognoz liczba ta do 2027 roku ma wzrosnąć do 36 mln, zakładając roczną stopę wzrostu na poziomie 11,4 proc. Niemiecki portal zajmujący się tematyką elektromobilności umschalten.de przedstawił, jakie są według nich główne zalety i wady współdzielenia samochodów. Wśród zalet wymieniono:

Brak kosztów nabycia.

Znacznie tańsze przy okazjonalnym użytkowaniu.

Nowoczesna flota.

Naprawy i konserwację zapewnia dostawca.

Testowanie nowych modeli pojazdów, np. również samochodów elektrycznych.

Nie jest wymagane własne miejsce parkingowe.

Własny wkład w odnowę ruchu drogowego i tym samym ochronę klimatu.

W cenę wliczone są koszty energii elektrycznej/paliwa, podatki i ubezpieczenie.

Carsharing frantic00 / Getty Images/istock.com

Z drugiej strony uwzględniono wady koncepcji carsharingu.

Ograniczona dostępność i elastyczność na obszarach wiejskich.

Konieczność sprawdzenia pojazdu pod kątem uszkodzeń przed rozpoczęciem podróży.

Brak gwarancji dostępności pojazdu, wszystkie mogą być zajęte.

Podsumowując, współdzielenie to praktyczne i często opłacalne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują samochodu tylko okazjonalnie lub dla tych, którzy chcą zrezygnować z korzystania z czterech kółek ze względu na zrównoważony rozwój.

Czy korzystasz lub planujesz korzystać z carsharingu? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.