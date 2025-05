W lipcu 2020 roku jeden z kursantów podszedł do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Zakończył się na placu manewrowym, bo egzaminator uznał, że kursant nieprawidłowo wykonał drugi z manewrów, a konkretnie "ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu". Egzaminator uznał, że zdający nie upewnił się co do możliwości jazdy, bo przed rozpoczęciem manewru nie spojrzał przez tylną szybę i nie zrobił tego również w trakcie powtórzenia tego zadania. Dodatkowo w trakcie jazdy do tyłu utracił płynność.

Nie zdał egzaminu, więc się odwołał. Egzaminator o swoje walczył przez 5 lat

Egzaminator argumentował, że zdający powinien upewnić się, iż manewr może zostać wykonany, w pełni oceniając sytuację wokół pojazdu. Jego zdaniem obserwacja w lusterkach nie wystarczy, a zdający powinien spojrzeć też przez tylną szybę. Mężczyzna nie zgodził się z oceną i wystąpił o unieważnienie egzaminu. Marszałek województwa zgodził się z kursantem.

Egzaminator się odwołał, dodatkowo argumentował, że "dysponuje luzem decyzyjnym co do metody sprawdzenia przestrzeni za pojazdem", a w jego ocenie wynik egzaminu był zgodny z przepisami. Argumentacje egzaminatora, który bronił swojej decyzji jak lew, nie przekonały ani samorządowego kolegium odwoławczego, ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam zwrócono uwagę na nagranie z przebiegu egzaminu, na którym wyraźnie widać, że zdający przed wykonaniem zadania spojrzał w boczne lusterka i prawidłowo ustawione lusterko środkowe, a więc upewnił się o możliwości jazdy.

W ocenie Sądu, działania podjęte przez egzaminowanego uznać należało za prawidłowe i wystarczające do spełnienia omawianego warunku upewnienia się o możliwości jazdy. Przyjęte przez egzaminatora kryterium oceny nie znajdowało natomiast umocowania w przepisach prawa

- czytamy w uzasadnieniu WSA (syg. II SA/Op 177/21) z 2021 roku. Ostatecznie jednak sprawa ciągnęła się aż do 2025 roku, bo egzaminator ponownie się odwołał. W końcu w połowie maja, jak opisuje Rzeczpospolita, zapadł wyrok.

Oblany egzamin na prawo jazdy na placu manewrowym. Kursant wygrał w sądzie

NSA, podobnie jak poprzednie instancje, przyznał rację kursantowi. Podkreślono, że egzamin został przeprowadzony w sposób "niezgodny z przepisami ustawy". Po raz kolejny zwrócono też uwagę, że prawo nie nakłada na kierowcach konieczności odchylania głowy w bok i patrzenia przez tylną szybę, by w pełni ocenić sytuację wokół pojazdu.

Brak stosownej regulacji w tym zakresie, nawet przy przekonaniu egzaminatora o swoich racjach opartych na zasadach słuszności oraz doświadczenia zawodowego, nie może stanowić podstawy negatywnej oceny egzaminu

- czytamy w uzasadnieniu NSA (syg. II GSK 2409/21).