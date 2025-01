Jednym z obowiązków każdego właściciela pojazdu jest jego regularne serwisowanie oraz utrzymanie w dobrej kondycji. W ten sposób ryzyko wystąpienia awarii, która może narażać na niebezpieczeństwo zdrowie i życie podróżujących oraz innych uczestników ruchu, znacznie maleje. Systematyczne sprawdzanie stanu opon (i ich wymiana), kontrola poziomu oleju, płynu chłodniczego i do spryskiwaczy to wierzchołek góry lodowej. Oprócz tego nie można zapominać o klockach hamulcowych. Gdzie je wymienić?

Po jakim czasie zużywają się klocki hamulcowe? Zwróć uwagę na te sygnały

Głównym zadaniem klocków hamulcowych jest zatrzymanie pojazdu. Działają w ten sposób, że podczas hamowania przylegają do tarcz i wywołują tarcie, dzięki czemu pojazd zaczyna zwalniać. Dlatego tak istotne jest, aby zawsze były odpowiednio zadbane i systematycznie wymieniane. Przyjęło się, że należy robić to co 30-60 tysięcy kilometrów. Niemniej zdecydowanie lepiej nie zwlekać, gdyż mają bezpośredni wpływ na bezpieczną jazdę i możliwie szybką reakcję na nagłe zdarzenia, a zwłoka może być tragiczna w skutkach. Należy zrobić to, kiedy się zużyją, czemu sprzyja szybka i gwałtowna jazda oraz poruszanie się głównie po mieście. Osoby, które spokojnie i płynnie prowadzą pojazd, mogą robić to rzadziej.

O zużyciu klocków hamulcowych może świadczyć kilka sygnałów. W nowych pojazdach pojawi się kontrolka ostrzegawcza, ponadto w trakcie zwalniania słyszalny będzie pisk, tarcie lub inny, niecodzienny dźwięk. Ponadto z pewnością odczujesz, że droga hamowania jest dłuższa, niż powinna. Dlatego nie zwlekaj, gdyż w wielu sytuacjach może się to skończyć tragicznie.

Gdzie wymienić klocki hamulcowe? Masz dwie możliwości

Wymiana klocków hamulcowych w warsztacie wynosi od 100 do 200 złotych za jedną oś, choć wiele zależy od samego miejsca. Oprócz tego wiele serwisów ma w swojej ofercie specjalne pakiety, dzięki którym możesz liczyć na montaż oryginalnych elementów wraz z dodatkowymi usługami. Jak donosi portal motofakty.pl, to najlepsza opcja dla większości kierowców. Oddając pojazd w ręce specjalisty, zyskujesz pewność, iż praca będzie wykonana skrupulatnie, a same elementy będą dobrej jakości, co bezpośrednio przełoży się na twoje bezpieczeństwo. Tym bardziej że warsztaty biorą odpowiedzialność za oferowane usługi.

PORADA! Decydując się na warsztat, zawsze wybieraj taki z dobrymi opiniami. Pod uwagę weź również oferowane usługi, certyfikaty oraz to, czy pracują na oryginalnych elementach.

Nie każdy kierowca czuje potrzebę korzystania z fachowej pomocy przy wymienianiu klocków, gdyż może zrobić to samodzielnie. Tym bardziej że sama czynność nie jest bardzo skomplikowana, do tego wymaga zaledwie kilku narzędzi. Pamiętaj jednak, że chodzi tu o bezpieczeństwo, dlatego jeśli nie czujesz się pewnie, lub coś wzbudza twoje wątpliwości, lepiej nie ryzykować. W razie awarii jedyną osobą odpowiedzialną będziesz ty. W jaki sposób wymieniasz klocki hamulcowe w samochodzie? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.