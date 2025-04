Prawie 1000 km zasięgu w dużym SUV-ie. Tak taniej chińskiej hybrydy jeszcze nie było w Polsce

W lutym 2025 r. zaczęli od jednego z najtańszych samochodów elektrycznych na rynku, którego montaż ruszył w zakładach w Polsce. Po dwóch miesiącach pora na pierwszą hybrydę. I to jaką! Chiński Leapmotor rusza ze sprzedażą bardzo dużego hybrydowego SUV-a, który na jednym tankowaniu przejedzie nawet niemal tysiąc km. A ściślej – nawet do 970 km.

Ile trzeba zapłacić za dużego chińskiego SUV-a segmentu D? Hybrydowy samochód porównywalny wielkością z Audi Q5, BMW X3 czy Skodą Kodiaq wyceniono na 149,9 tys. zł. Tyle za hybrydę szeregową, czyli auto, w którym silnik benzynowy pełni rolę generatora prądu, a koła napędza tylko silnik elektryczny. Stąd nazwa REEV – Range Extended Electric Vehicle. A ściślej Leapmotor C10 REEV.

Szeregowo. Silnik benzynowy bez połączenia z kołami

A jak wygląda przepis na niedrogą chińską hybrydę szeregową? Inżynierowie sięgnęli po niewysilony benzynowy silnik 1,5 l o mocy 82 KM oraz synchroniczny motor elektryczny o mocy 215 KM (320 Nm momentu obrotowego) i akumulator 28,4 kWh. Deklarowane zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP wynosi zaledwie 0,4 l na 100 km. Niewiele, nieprawdaż? Ale przy 50 l zbiorniku paliwa oznacza to wedle producenta zasięg nawet do 974 km (w trybie elektrycznym do 145 km). Średnio spali zatem więcej. Tyle teorii. Czy podobnie będzie w praktyce? Czekamy na pierwsze testy.

Nową chińską hybrydą można jeździć na cztery różne sposoby. Podstawowy tryb to EV+ co oznacza tylko jazdę na prądzie. Silnik benzynowy włączy się dopiero wtedy, gdy poziom energii w baterii spanie poniżej 9 proc. Alternatywą jest tryb EV, gdy motor spalinowy rozpocznie doładowywanie akumulatora, gdy poziom energii spadnie poniżej 25 proc. Na tym nie koniec. Kierowca może jeszcze wybrać tryb Fuel i wskazać minimalny poziom naładowania akumulatora (zakres od 30 do 80 proc.). Ostatni z dostępnych trybów to Power+ w którym motor benzynowy pracuje bez przerwy.

Leapmotor C10 REEV trafia do Polski tylko w dwóch wersjach wyposażenia. To Style i Design. Już bazowa Style jest dość bogata. W cenie m.in. pełne oświetlenie LED, fotel kierowcy regulowany elektrycznie, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, zestaw kamer 360 st., 12 głośników ze wzmacniaczem o łącznej mocy 840 W, ładowarka indukcyjna, dostęp bezkluczykowy czy radio multimedialne z ekranem 14,6" oraz nawigacją (niestety brak obsługi Android Auto i Apple CarPlay). W cenie 4 lata gwarancji mechanicznej z limitem przebiegu do 100 tys. km (takie same warunki na powłokę lakierniczą). Ochrona dot. perforacji nadwozia to 8 lat. Assistance obowiązuje w okresie gwarancji w ponad 40 krajach Europy.