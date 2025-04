Najbardziej zakorkowana autostrada stanie zupełnie? Ruszył remont i zwężenia

Drogowcy po zakończeniu zimowej przerwy w pracach przystępują do rozbudowy o trzeci pas ruchu kolejnego fragmentu trasy A2. W związku z tym od tego tygodnia, a dokładnie od poniedziałku 31 marca, zmieniła się organizacja ruchu na odcinku pomiędzy MOP Krzyżowniki/Tulce a węzłem Poznań Wschód, czyli 177 a 180 km autostrady. Wytyczono tymczasowe pasy ruchu, zainstalowano niezbędne znaki drogowe, oraz wprowadzono ograniczenia prędkości.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A2. Kierowców czekają utrudnienia

Jak informuje koncesjonariusz trasy, spółka Autostrada Wielkopolska, między 177 a 179 km autostrady ruch pojazdów zostanie w całości przełożony na jezdnię południową, na której zostaną wytyczone cztery pasy ruchu - dwa w stronę Warszawy oraz dwa w kierunku Świecka (niejako "pod prąd"). Warto zaznaczyć, że na lewych pasach będzie obowiązywał zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych. Pas awaryjny nie będzie dostępny.

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A2. Fot. Autostrada Wielkopolska

Między 179 a 180 km autostrady, w obrębie węzła Poznań Wschód, na jezdni południowej dwa pasy będą przeznaczone dla pojazdów jadących w kierunku Warszawy (z prawego będzie zachowana możliwość zjazdu z autostrady na drogę ekspresową S5 w kierunku Gniezna) i jeden dla pojazdów jadących w kierunku Świecka. Pojazdy wjeżdżające na autostradę z kierunku Gniezna poprowadzone zostaną jednym pasem ruchu, który skierowany będzie na jezdnię południową autostrady. Co ważne, pojazdy ciężarowe jadące w stronę Świecka z kierunku Warszawy zobligowane będą do zmiany pasa ruchu na prawy (będą o tym informowały odpowiednie tablice). Na obu jezdniach brak pasa awaryjnego.

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A2. Fot. Autostrada Wielkopolska

Autostrada A2 zyska trzeci pas ruchu. Praca wre. Niższe ograniczenia prędkości

Oczywiście to nie jedyny odcinek, na którym prowadzone są prace budowlane. Drogowcy są w trakcie rozbudowy jezdni miedzy 171 a 176 km autostrady (między węzłem Poznań Krzesiny a MOP Krzyżowniki/Tulce). Tak jak w tym przypadku, tak również na odcinku między 177 a 180 km autostrady, będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h, natomiast w miejscach "przerzucania" ruchu pomiędzy jezdniami do 60 i 50 km/h. "Prosimy o ostrożną jazdę, zwracanie uwagi na znaki, dostosowanie prędkości i utrzymywanie odstępu między pojazdami, zgodnie z przepisami" - apelują drogowcy.