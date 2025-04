Egzotyczny wyścig skuterów nie zakończył się dobrze. Zawodnik wziął sprawy we własne ręce

Indonezja to ciekawy kraj. Ciekawy i egzotyczny. Choć nie tylko. Mieszkańcy tego państwa uwielbiają motosport. Do tego stopnia, że organizują wyścigi prawie uliczne. Prawie uliczne, bo odbywają się na drogach publicznych, ale przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Tor wyznaczony za pomocą opon jest oddzielany od ruchu drogowego i publiczności metalowymi barierami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ścigali się w mieście. Ulice potraktowali jak tor wyścigowy

On zaatakował. Został chwilę później sam zaatakowany

Tym razem jednak coś chyba poszło nie tak. Na prostej jeden z zawodników postanowił dosłownie podciąć drugiego. Podjechał swoim motocyklem do jego motocykla, a następnie ruchem ciała trącił jego pojazd. Drugi z kierujących stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię. W ten sposób wypadł z rywalizacji.

W takim przypadku wystarczy cierpliwość? Zaatakowany kierowca nie miał czasu na karmę. Sam postanowił się nią stać. Na poboczu poczekał, aż agresywny rywal po wykonaniu okrążenia na torze nadjedzie ponownie. Wziął worek z bandy wypełniony czymś twardym i... rzucił rywalowi pod koła. Agresor w tej sytuacji stał się ofiarą. Jego pojazd również się przewrócił. Kierujący również wypadł z rywalizacji.

Profesjonalna agresja drogowa, czyli karma wróciła natychmiast

Nosił wilk razy kilka. Ponieśli i wilka. To chyba jedno z najlepszych podsumowań dla tego materiału i generalnie wydarzenia podczas ulicznego wyścigu w Indonezji. Choć tytuł filmiku też jest niezły i głosi: "profesjonalna agresja drogowa". Takie zachowanie co prawda nie było fair play. I to w żadnym ze sportowych wymiarów. Agresywnego kierującego spotkała jednak sprawiedliwa kara. I to praktycznie momentalnie. Takiego zdania są przynajmniej praktycznie wszyscy internauci, którzy postanowili skomentować ten filmik.