Antoni Macierewicz znów oblał egzamin na prawo jazdy! Co poszło nie tak?

Antoni Macierewicz w minionym roku zgromadził komplet punktów karnych i grubo przekroczył ustawowy limit 24 punktów. Polityk dopuścił się takich wykroczeń jak wyprzedzanie na pasach, przekraczanie linii ciągłej i nieprzepisowe korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. W związku z wykroczeniami poseł PiS stracił prawo jazdy. Aby odzyskać uprawnienia, musi ponownie zdać egzamin w celu sprawdzenia kwalifikacji do prowadzenia pojazdów.

Każdy kierowca, który przekroczy limit 24 punków (w przypadku kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, wynosi on 20 punktów), musi ponownie przejść egzamin na prawo jazdy i dodatkowo przejść badania psychologiczne. Termin przeprowadzenia egzaminów i badania ustala starosta. Antoni Macierewicz doczekał już dwóch terminów.

Drugie podejście do egzaminu na prawo jazdy

Jak informuje polsatnews.pl, Antoni Macierewicz jeszcze trochę poczeka, zanim znów legalnie zasiądzie za kierownicą. Polityk ostatnio przystąpił do egzaminu teoretycznego w placówce WORD w Piotrkowie Trybunalskim. Wraz z innymi osobami starającymi się o uprawnienia do jazdy samochodem zdawał część teoretyczną. Macierewicz jednak nie zdołał zdać egzaminu i tym samym nie został dopuszczony do części praktycznej. Był to już drugi termin wyznaczony byłemu szefowi MON. Za pierwszym razem oblał test, ponieważ w ogóle do niego nie przystąpił.

Antoni Macierewicz stracił prawo jazdy w grudniu 2024 r.

Antoni Macierewicz został zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 grudnia 2024 r. W związku ze zgromadzeniem w sumie 31 punktów karnych za popełnione przewinienia zatrzymano mu prawo jazdy. Polityk PiS od kilku miesięcy nie może samodzielnie prowadzić auta do czasu ponownego zaliczenia egzaminu na prawo jazdy. Tylko uzyskanie pozytywnego wyniku sprawi, że uprawnienia zostaną mu przywrócone.

Jeżeli poseł nie zastosuje się do obowiązującego prawa, dopuści się wykroczenia z art. 94 Kodeksu wykroczeń, które będzie wiązało się z grzywną w wysokości przynajmniej 1500 złotych, a także potencjalną karą aresztu, a w skrajnych przypadkach nawet więzienia. Co więcej, sąd orzeka w takim przypadku również zakaz prowadzenia pojazdów.