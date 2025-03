Bestune (czytaj Bestjun) to całkowita nowość nad Wisłą. Marka po raz pierwszy oficjalnie zostanie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych Poznań Motor Show, które odbędą się w dniach 24-27.04.2025. Dystrybucją zajmie się spółka Asian Automotive Distribution Center znana już m.in. z reprezentowania na polskim rynku chińskich firm Baic, Foton, Forthing, Hongqi, a także koreańskiej KGM, która do niedawna była jeszcze marką SsangYong. Do końca bieżącego roku planowane jest otwarcie 16 autoryzowanych salonów dilerskich, a docelowo sieć sprzedaży obejmie około 40 punktów w całym kraju.

Za produkcję samochodów Bestune odpowiada First Automobile Works (FAW). To jeden z czołowych graczy branży motoryzacyjnej na świecie. Koncern posiada fabryki, centra badawczo-rozwojowe i testowe w 18 lokalizacjach na terenie Chin, w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, a jedno z centrów R&D mieści się w Monachium. FAW zatrudnia ponad 120 tysięcy pracowników, a koncern w ubiegłym roku wyprodukował łącznie ponad 3,2 miliona pojazdów z logo FAW i spółek joint-venture. W 2022 roku FAW Group zajęło 79. miejsce na prestiżowej liście największych światowych koncernów Fortune Global 500.

Gama modelowa Bestune w Polsce

Bestune zadebiutowała w 2006 roku początkowo pod nazwą Besturn. W ciągu niemal 20 lat portfolio marki było nieustannie rozwijane przede wszystkim o SUV-y i crossovery. Na początek działalności, w Polsce będą oferowane trzy modele:

Bestune T77 Pro – przedstawiciel segmentu C-SUV o długości 4,5 m, dynamicznej sylwetce i przestronnym wnętrzu. Bagażnik zmieści 342 litry ładunku. Dostępne będą dwie wersje wyposażenia, a do napędu posłuży jednostka 1.5 T-GDI o mocy 160 KM i 258 Nm wspierana przez 7-biegowy dwusprzęgłowy automat.

Bestune T77 Pro Fot. FAW

Bestune T90 – większy SUV o długości 4,7 metra, który łączący przestronność, nowoczesne wzornictwo i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Model dostępny będzie w dwóch wersjach wyposażenia z dwoma jednostkami silnikowymi do wyboru. Jednostka 1.5 litra o mocy 169 KM i 340 Nm jest wpierana przez 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Silnik 2.0 l rozwijający moc 245 KM i 380 Nm połączono z 8-biegową skrzynią automatyczną Aisin.

Bestune T90 Fot. FAW

Bestune B70 – elegancki liftback o długości 4,85 metra, łączący sportowy charakter z komfortem jazdy i przestronnym wnętrzem. Model będzie dostępny w dwóch wersjach wyposażenia z jednostkami o pojemności skokowej 1.5 l (160 KM i 258 Nm) plus automat 7DCT oraz 2.0 l (218 KM i 340 Nm) łączone z 6-biegowym automatem Aisin. Słabszy wariant rozpędza się do prędkości maksymalnej 200 km/h, a mocniejszy osiąga 230 km/h.

Bestune B70 Fot. FAW

Kiedy samochody trafią do polskich klientów

Pierwsze egzemplarze Bestune trafią do polskich klientów pod koniec drugiego kwartału 2025 roku. Każdy z modeli będzie dostępny w wariantach wyposażenia dostosowanych do indywidualnych potrzeb polskich klientów. Wszystkie samochody Bestune będą oferowane z 5-letnią gwarancją z limitem 150 000 kilometrów.