Mało kto zna te funkcje Google Maps i Waze. Te trasy pozostaną tajemnicą

Każdy z nas ceni swoją prywatność, nieprawdaż? W dobie cyfrowej inwigilacji coraz więcej użytkowników szuka więc sposobów, by ją zachować, i to nawet podczas korzystania z nawigacji. Mimo iż tryb "Incognito" dostępny jest w wielu apkach, niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy z jego istnienia. Oczywiście zarówno nawigacyjny gigant, jakim jest Google Maps, jak również jego konkurent, Waze, oferują wspominaną funkcję. Jak ją włączyć i czy faktycznie gwarantuje ona anonimowość?

"Ukryta" funkcja w nawigacjach. Jak ją uruchomić?

W przypadku Google Maps włączenie trybu jest bajecznie proste. Po wejściu w aplikację kilkamy w nasze zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie wybieramy opcję „Włącz tryb incognito". Od tej chwili wyszukiwania i trasy nie będą zapisywane w koncie Google. W przypadku Waze włączenie trybu wymaga wejścia w panel ustawień (ikona koła zębatego), a następnie kliknięcia w sekcję "Prywatność". Tam też odnajdziemy opcję "Tryb incognito". Aktywujemy ją i gotowe. Od teraz aplikacja nie przechowuje informacji o lokalizacji i trasach.

Niektórzy kierowcy nie wiedzą o tej funkcji. Jakie są zalety i wady trybu Incognito?

Oczywiście największą zaletą opcji jest ochrona naszej prywatności przed ciekawością innych osób, którzy mogą również skorzystać z naszego urządzenia. Aplikacja nie zapisuje odwiedzonych miejsc, co przydaje się np. przy planowaniu niespodzianki dla bliskiej osoby albo wtedy, gdy nie chcemy, by historia podróży była dostępna na naszym koncie Google. Co więcej, tryb incognito sprawia, że Google nie analizuje naszej aktywności do dopasowywania rekomendacji.

Z drugiej strony w trybie incognito nie działa zapisywanie ulubionych miejsc ani historii wyszukiwań. Nie dostaniemy też spersonalizowanych sugestii tras. Warto także pamiętać, że tryb nie zapewnia pełnej anonimowości. Choć Google nie zapisuje aktywności na koncie, nasza lokalizacja wciąż jest widoczna dla dostawców internetu i usług GPS. Jeśli zależy wam na pełnej ochronie prywatności, konieczne będzie dodatkowe zabezpieczenie, np. VPN. Co się tyczy nawigacji Waze, włączenie trybu może dezaktywować niektóre funkcje np. ostrzeganie o zagrożeniach na drodze w czasie rzeczywistym.