Kierowcy rzadko o tym myślą. Czy tym samochodem można hamować silnikiem? Prosta zasada

Hamowanie silnikiem bywa nam wpajane już podczas kursów na prawo jazdy. Chodzi o to, by nie naciskać hamulca, a zdjąć nogę z gazu i poczekać, aż pojazd sam zwolni - o ile są oczywiście ku temu warunki. To prosty sposób na oszczędność paliwa, dlatego niektórzy zastanawiają się, czy po zakupie samochodu z automatyczną skrzynią biegów również można to robić. Wyjaśniamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Odnowiona Mazda CX-60. Tak robi się SUV-a w 2025 r.

Jak hamować silnikiem w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów? O tym lepiej wiedzieć

Niektórych może zainteresować, co się stanie z biegami, jeśli zdejmiemy nogę z gazu w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Okazuje się, że to bardzo proste. Pojazd wraz ze spadającymi obrotami sam zacznie przełączać biegi na niższe. W tym przypadku prędkość również więc może się wytracać samoistnie.

Czego nie wolno robić w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów? O tym nie zapominaj

Choć samochody z automatyczną skrzynią biegów prowadzi się stosunkowo łatwo, należy mieć na uwadze przestrzeganiu kilku niezmiernie istotnych zasad. Jeśli będziesz popełniać błędy, dojdzie do szybkiego uszkodzenia skrzyni. Czego nie robić?

Nie naciskaj jednocześnie gazu i hamulca; Nie uruchamiaj i nie gaś samochodu w innym trybie niż parkingowy; Nie zaniedbuj wymiany oleju; Nie ruszaj zbyt szybko po odpaleniu samochodu; Nie zmieniaj przełożeń zbyt często.

Co ciekawe, w tego typu samochodach używanie lewej nogi jest kompletnie zbędne. Należy więc się tego oduczyć, bo i hamulec i gaz obsługuje się prawą stopą. Jeśli będziesz poruszać się takim pojazdem prawidłowo, możesz mieć pewność, że posłuży ci na długo.