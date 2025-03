Kierowca BMW z kumulacją. Takiej "wygranej" się nie spodziewał. "Nie ma taryfy ulgowej"

47-latek w BMW, jak relacjonowała opolska policja, na drodze krajowej nr 94 w kierunku Opola wyprzedzał na pasie przeznaczonym do skrętu w lewo i na skrzyżowaniu. Gdy skończył wyprzedzać, prawie zabrakło mu miejsca. Po gwałtownym zjechaniu na prawy pas przed wysepką udało mu się jeszcze "wepchnąć" tuż przed jadącego prawidłowo kierowcę. Inny zarejestrował całą sytuację na kamerce samochodowej, a nagranie przesłał na skrzynkę pocztową "Stop agresji na drodze".

Wyprzedzał bez opamiętania. Efekt? 20 pkt i 1700 zł mandatu

Choć wyczyn kierowcy BMW nie skończył się wypadkiem, trudno mówić o szczęściu. Funkcjonariusze po dokładnym przeanalizowaniu nagrania dopatrzyli się kilku przewinień. 47-latek skończył z 20 punktami karnymi i 1700 zł mandatu.

Nie ma taryfy ulgowej dla kierowców łamiących prawo drogowe. Agresja i brawura za kierownicą bardzo szybko mogą doprowadzić do tragedii

- podkreślają opolscy policjanci.

Czy punkty karne i mandaty się kumulują? W tej sytuacji nie ma limitu

O kumulacji kar w przypadku naruszenia kilku przepisów jednocześnie mówi wyraźnie Art. 9 Kodeksu wykroczeń. Gdy mowa o wykroczeniu określonym w kilku przepisach jednocześnie lub o kilku różnych wykroczeniach popełnionych w tym samym czasie, zwykle stosuje się najsurowszą z przewidzianych kar.

Zdarza się jednak, że kar orzeczonych jest kilka. To zależy od sytuacji. Gdy kierowca poruszał się z prędkością 100 km/h na drodze z ograniczeniem do 80 km/h, po czym z tą samą prędkością zjechał na drogę z ograniczeniem do 50 km/h, odpowie za to najwyższe przekroczenie. Jednak jeśli dodatkowo np. naruszy zakaz wyprzedzania, zostaną mu doliczone kolejne punkty karne i grzywna. Warto dodać, że za wyprzedzenie każdego z aut osobno.

W teorii maksymalna kwota grzywny może wynieść 6000 zł. Jeśli jednak kierowca otrzyma więcej niż jeden mandat za co najmniej dwa różne przewinienia, właściwie nie ma górnej granicy i grzywna może sięgać kilkunastu tysięcy zł. A co z punktami? Wbrew obiegowej opinii nie ma "limitu 15 punktów", choć to sugerują przepisy. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 września 2022 r., na które powołują się funkcjonariusze, wyraźnie wskazuje, że "jeżeli kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia popełnione przez tego kierującego, przypisując każdemu z tych naruszeń odpowiadającą mu liczbę punktów".