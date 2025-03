Jaką funkcję pełni olej silnikowy? Powinien być utrzymywany na właściwym poziomie, bo w innym wypadku to krótka droga do usterki. Odpowiada on za minimalizowanie tarcia, utrzymywanie odpowiedniej temperatury w jednostce, a także za zatrzymywanie osadów. Nawet mały ubytek może mieć poważne konsekwencje jak np. zatarcie silnika.

Po czym poznać, że silnik bierze olej? Oto kilka wskazówek

Większość samochodów, dzięki zamontowanym czujnikom informuje nas o stanie oleju. Jednak system nie zawsze działa prawidłowo, a niektóre usterki komputer może pokazać z opóźnieniem. Najważniejszym objawem, na jaki trzeba zwrócić uwagę, jest plama pod samochodem. To pierwsza wskazówka, ale niejedyna.

Zaalarmować powinna nas sytuacja, kiedy samochód nie zużywał dużych ilości oleju, a nagle zaczął. To znak, że mogło dojść do awarii, którą warto się zainteresować. Spadek mocy pojazdu, dziwne dźwięki szczególnie podczas przyspieszania i dym z wydechu także mogą być oznaką problemów z olejem.

Dlaczego silnik bierze olej? Powodów jest wiele, dlatego najlepiej skonsultować się ze specjalistą

Przyczyn takiej sytuacji może być kilka. Nieszczelność turbosprężarki lub miski olejowej, nieszczelne pierścienie tłokowe lub zużycie pompy wtryskowej są jednymi z najpopularniejszych powodów. Należy mieć jednak na uwadze, że ubytki oleju mogą wiązać się też z poważniejszymi awariami, więc w takich sytuacjach najlepiej udać się do warsztatu, bo niezbędny może być przegląd lub wymiana części. Gdzie najczęściej szukasz pomocy w przypadku awarii samochodu? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.