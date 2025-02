Cztery godziny, pięć miast, 2800 przekroczeń światła na czerwonym świetle. Takie dane uzyskano w badaniu przeprowadzonym przez niemiecki automobilklub ADAC w październiku 2024 roku. Informacje były rejestrowane przez specjalne kamery połączone. W połączeniu ze sztuczną inteligencją analiza pokazała, którzy użytkownicy dróg najczęściej przejeżdżają na czerwonym świetle.

Przejazd na czerwonym świetle. Kto najczęściej popełnia to wykroczenie?

Testy monitorujące przejazdy na czerwonym świetle zostały przeprowadzone w Hamburgu, Berlinie, Kolonii, Lipsku i Monachium. Badanie objęło po cztery skrzyżowania w każdym mieście i było prowadzone w godzinach porannych między 7 a 11. Zarejestrowano łącznie ponad 2800 wykroczeń, z których około jedna trzecia to poważne naruszenia.

Przejeżdżający na czerwonym świetle, w tym piesi, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, byli karani mandatami. Kierowcy samochodów najrzadziej łamali przepisy, podczas gdy osoby na hulajnogach elektrycznych popełniały wykroczenia najczęściej. - Są zazwyczaj mniej ostrożni niż inni uczestnicy ruchu drogowego. Szczególne wrażenia z jazdy mogą wzmocnić wrażenie beztroski - wyjaśnił Ulrich Chiellino, psycholog ruchu drogowego ADAC.

Hulajnogi elektryczne stają się coraz bardziej popularne Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Jaki mandat za przejazd na czerwonym w 2025 roku? Za takie zachowanie grozi surowa kara

Gdyby wykroczenia zostały oficjalnie zarejestrowane, kary wyniosłyby ponad 150 tys. euro, 1,5 tys. punktów karnych i nałożyły łącznie 164 miesięcy zakazów prowadzenia pojazdów. W Niemczech w przypadku pojazdów mechanicznych przejazd na czerwonym świetle skutkuje mandatem 90 euro i jednym punktem, a poważne wykroczenie to 200 euro, dwa punkty i miesięczny zakaz. Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg płacą 60 euro i jeden punkt za zwykłe wykroczenie, a 100 euro i jeden punkt za poważne. Z kolei piesi 5 euro, ale mogą ponieść odpowiedzialność także za szkody.

Warto przypomnieć, że w Polsce mandat za przejazd na czerwonym świetle w 2025 roku wynosi 500 zł i 15 punktów karnych. W przypadku spowodowania kolizji może wzrosnąć do 1500 zł. Za niezachowanie ostrożności, np. w strefie ruchu, kara to 1000 zł plus mandat za wykroczenie (np. 500 zł za przejazd na czerwonym świetle). W przypadku rażącego zagrożenia bezpieczeństwa, sprawa może trafić do sądu, który może nałożyć karę do 30 000 zł.

Jakie zmiany w przepisach dotyczących przejazdu na czerwonym świetle byłyby najważniejsze?