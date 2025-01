Toyota jest najlepiej sprzedającą się marką samochodów na świecie. Producent z pewnością ma zatem w kasie spore nadwyżki finansowe. Co z nimi robi? Postanowiła pójść w... deweloperkę. Japońska marka buduje właśnie miasto, a właściwie to skończyła pierwszy etap jego realizacji. Wkrótce odda lokale do użytkowania.

71 hektarów i docelowo 2000 osób. Oto Toyota Woven City

Miasto Woven City powstaje na terenach Higashi-Fuji Technical Center w prefekturze Shizuoka. Docelowo ma zajmować blisko 71 hektarów i stanie się domem dla około 2000 osób. Za projekt Woven City odpowiada duński architekt Bjarke Ingels. Realizatorem budowy jest z kolei Woven Planet Holdings. To spółka, która należący do Toyota Group.

Koncepcja budowy Woven City narodziła się w styczniu 2020 r. Została ogłoszona podczas targów CES w Las Vegas. Po pięciu latach zrealizowany został pierwszy etap budowy. Choć nie oznacza on, że od razu do miasta wprowadzą się mieszkańcy. 100 osób ma się pojawić w nowych budynkach dopiero pod koniec tego roku. Kto tam zamieszka? Początkowo pracownicy Toyoty i WbyT wraz z rodzinami. Docelowo pierwszy etap realizacji otworzy dom dla 360 osób.

Producent samochodów zbudował prawdziwe miasto. Co trzeba zrobić, żeby w nim zamieszkać? Fot. Toyota

Woven City ma stworzyć innowacyjną przestrzeń do życia

Zasadnicze pytanie brzmi: "Po co Toyocie, a więc producentowi samochodów, budowa miasta?" Jak czytamy w oficjalnym komunikacie marki, "Woven City to jeden z elementów transformacji Toyoty z producenta samochodów w dostawcę usług mobilności". Prototypowe miasto ma pokazywać w praktyce, jak można zamienić miasto w zintegrowany ekosystem łączący wiele elementów w jedno. W Woven City spotykać się będą technologie cyfrowe, robotyka, inteligentne domy, bezemisyjna motoryzacja, odnawialne źródła energii, nowatorskie planowanie przestrzeni, system operacyjny miejskiej infrastruktury oraz naturalne materiały i zieleń.

W Woven City pojawią się m.in. roboty, które przy pomocy kamer uczą się od ludzi wykonywania domowych obowiązków. Połączenia drogowe mają natomiast realizować pojazdy autonomiczne. Elementem miejskiej scenerii staną się także roboty-zwierzęta zapewniające wsparcie i towarzystwo osobom starszym. Lista rozwiązań cały czas się poszerza. W ramach współpracy np. eksperci od wentylacji i klimatyzacji z firmy Daikin przygotowują technologię, która pozwoli na stworzenie przestrzeni wolnej od pyłków.

Producent samochodów zbudował prawdziwe miasto. Co trzeba zrobić, żeby w nim zamieszkać? Fot. Toyota

Woven City będzie badać poziom zadowolenia mieszkańców

Toyota chce, aby projekt Woven City pokazał, jak można planować miejską przestrzeń w taki sposób, aby skupiała się na człowieku i jego potrzebach. Skąd jednak Toyota będzie wiedziała, że swoim projektem trafiła w przysłowiową dziesiątkę? Kontrolą tego zajmie się sztuczna inteligencja. Vision AI posłuży do analizy przemieszczania się i ludzkich zachowań z wykorzystaniem kamer.