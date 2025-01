Z pozoru to nudny temat. Promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to nie jest łatwe zadanie, o czym przekonały się nie tylko służby i organizacje rządowe, ale nawet profesjonalne agencje reklamowe (oczywiście są wyjątki jak choćby znakomity nowozelandzki film "Mistakes"). Okazało się, że z tematyką zmierzyła się niemal setka uczniów szkół podstawowych. I to jak!

W trzeciej edycji konkursu filmowego „Bezpieczni w Ruchu Drogowym" (zorganizowany wspólnie przez policję z Koronowa, PZM w Bydgoszczy i bydgoski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego) wzięło udział 15 szkół z terenu gmin Koronowa, Sicienka i Dobrcza. Uczniowie przesłali 24 filmy, w których sami wzięli udział. Jury doceniło je nie tylko za pomysłowość, ale także m.in. profesjonalny montaż.

"Widać" i "Światło czerwone"

Wśród 24 produkcji wyróżniono aż 6 ze względu na innowacyjność. Wśród nich nagrody przyznano 4 produkcjom uczniów z Koronowa, Samsieczna i Kozielca. W tym roku na podium znalazły się aż dwa filmy. To "Widać" przesłane przez szkołę w Koronowie oraz "Światło czerwone" ze szkoły w Samsiecznie.

Szczególną popularnością cieszy się film „Widać" (już ponad 50 tys. wyświetleń w ciągu 6 dni), w którym uczniowie nawiązali do jednej ze scen z francuskiego "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Wszystko po to, by zachęcić do korzystania z kamizelek odblaskowych. A te trudno przecenić szczególnie w tych miejscach, gdzie brakuje chodników czy szerszych poboczy, aby oddzielić ruch pieszy od drogowego.

Dla przypomnienia scena z filmu, z którego autorzy nagrodzonej produkcji wykorzystali ścieżkę dźwiękową. A tuż pod nim drugi z filmów, który sklasyfikowano także na pierwszym miejscu tegorocznego konkursu.