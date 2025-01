Tak pozbędziesz się lodu i szronu z szyby samochodu w ciągu kilku minut. Nowy sposób z Korei

Lepiej nie ryzykuj. W drogę nie ruszaj z zamarzniętą czy zaśnieżoną przednią szybą czy światłami. Szron czy lód trzeba usunąć dla swojego bezpieczeństwa jak i innych uczestników ruchu drogowego. Nie dziwi zatem, że policja zwraca uwagę na pojazdy z zalegającym śniegiem czy lodem. I może ukarać kierowcę wysokim mandatem.

REKLAMA

Zgodnie z najnowszym taryfikatorem, za nieodśnieżenie pojazdu lub zrobienie tego w sposób niechlujny, co może zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, grozi mandat do 3 tysięcy złotych – Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Zobacz wideo Sposób na przymarznięte drzwi? Wystarczy kilka minut, aby się zabezpieczyć

Niewiele wystarczy by szyba szybko pokryła się warstwą szronu czy lodu. Już przy lekkim przymrozku dochodzi do szybkiego zamarzania pary wodnej. Na szybie pojawia się wówczas osad z kryształków lodu (przypomina małe igły czy piórka). W przypadku grubej warstwy lodu wystarczy marznący deszcz czy śnieg. Cienka warstwa może pojawić się także na szybie od strony kabiny (szczególnie gdy w aucie występuje nadmiar pary wodnej, filtr powietrza jest stary i brudny a wentylacja ma ograniczoną sprawność; mokre dywaniki oraz śnieg i błoto z butów przyspieszają proces zamarzania).

System automatycznego oczyszczania szyby z wbudowaną stacją pogodową. Ford Ford

Domowe sposoby na szron i lód. Nie wszystkie są dobre

Jak sprawnie pozbyć się szronu czy lodu? Oczywiście jest wiele domowych sposobów (zdecydowanie odradzamy polewanie szyby gorącą wodą) takich choćby jak polewanie szkła mieszaniną wody i octu czy nawet denaturatem. Trudno nie wspomnieć o zwykłych skrobaczkach czy specjalnych narzędziach akumulatorowych. Z pomocą przychodzą także producenci samochodów. Od lat stosowane jest podgrzewanie przedniej szyby (Ford jedną z firm, która upowszechnia to rozwiązanie nawet w małych samochodach), które działa bardzo sprawnie. Pora na nową odsłonę rozwiązania. Tematem zajęli się Koreańczycy z koncernu Hyundai Kia. A ściślej inżynierowie z marki premium, jaką jest Genesis.

Inżynierowie Genesis chwalą się, że nowy system podgrzewania przedniej szyby (MTHC – Metal-Coated Heated Glass) nawet trzy razy szybciej usuwa szron przy temperaturze sięgającej nawet -18 st. C. Jak to możliwe? Po raz pierwszy w branży motoryzacyjnej wykorzystano instalację 48 V (większość systemów ogrzewania szyby bazuje na instalacji 13,5 V) oraz nową powłokę metalową (zrezygnowano z tradycyjnych wolframowych cienkich drutów, które w słoneczne dni ograniczają widoczność i mogą przeszkadzać niektórym kierowcom) i wielowarstwowe szkło. Przednią szybę zbudowano aż z 20 przezroczystych warstw w których zatopiono metalową powłokę (zawiera m.in. srebro) o właściwościach, które łatwo docenić latem. Powłoka blokuje co najmniej 60 proc. energii słonecznej, dzięki czemu kabina ogrzewa się wolniej (różnica to nawet 3 st. C) niż w przypadku innych rozwiązań.

Porównanie układów ogrzewania przedniej szyby. Klasyczny z wolframowymi przewodami na folii i nowy MTHC Genesis

Pomysłodawcy przekonują, że konstrukcja z wielowarstwowym szkłem i metalową powłoką równomiernie i stopniowo nagrzewa powierzchnię szkła, tak by oczyścić całą przednią szybę. W porównaniu do obecnie stosowanych konstrukcji udało się obniżyć pobór prądu (ograniczenie zużycia energii o 10 proc. w porównaniu z układami wspomaganymi przez automatyczną klimatyzację) i uzyskać lepsze zarządzanie termiczne dla wszystkich kluczowych podzespołów w aucie elektrycznym (akumulator i silniki).

5 minut albo kwadrans. Tyle trwa usuwanie lodu i szronu

Szyby MTHC na początek przetestowano w dwóch modelach Genesis – GV70 i GV60. Przy dość niskich temperaturach (próby prowadzono do -18 st. C) szkło było całkowicie oczyszczone w czasie zaledwie 5 min. Dla porównania sprawdzono samochody z tradycyjną techniką podgrzewanych szyb (zasilane 13,5 V). Na pozbycie się lodu i szronu potrzeba było ponad 15 minut. A to już spora różnica.

Porównanie układów ogrzewania przedniej szyby. Usuwanie lodu ze szkła Genesis

Nowe rozwiązanie MTHC już opatentowano. A kiedy doczekamy się produkcyjnej wersji w samochodach? Niestety tego koncern jeszcze nie zdradza. Ograniczono się tylko do lakonicznego komunikatu o wprowadzeniu nowej podgrzewanej szyby w przyszłych modelach pojazdów. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.