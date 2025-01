Nowy rok to dla wielu osób okazja do zakupu nowego samochodu. Wiele osób stare auto wymienia na "nowe" używane, głównie ze względów finansowych. Od tego, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na zakup, zależy także model i rocznik. To jednak niejedyne, na co warto zwrócić uwagę. Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego (TÜV) co roku zbiera dane z okresowych badań technicznych pojazdów i na ich podstawie tworzy raport awaryjności samochodów. Których modeli aut lepiej unikać?

Najbardziej awaryjne samochody. Lepiej na nie uważaj

Raport TUV przedstawia ranking najbardziej awaryjnych modeli z podziałem ze względu na wiek, od aut dwuletnich po trzynastoletnie. Pod uwagę brana jest sprawność hamulców, amortyzatorów, oświetlenia, podwozia, ogumienia, układu wydechowego, a także procesy korozyjne w istotnych dla bezpieczeństwa elementach, a raport obejmuje okres od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku. Wskaźnik usterek podawany jest w procentach. Które samochody są najbardziej awaryjne i najczęściej się psują?

Samochody 2- i 3-letnie: Tesla Model 3 (14,7 proc.), Dacia Logan (11,4 proc.), Seat Alhambra (10,3 proc.).

Tesla Model 3 (14,7 proc.), Dacia Logan (11,4 proc.), Seat Alhambra (10,3 proc.). Samochody 4- i 5-letnie: BMW X5/X6 (17,9 proc.), Volkswagen Sharan (17,7 proc.), BMW Serii 2 (17,6 proc.).

BMW X5/X6 (17,9 proc.), Volkswagen Sharan (17,7 proc.), BMW Serii 2 (17,6 proc.). Samochody 6- i 7-letnie: Dacia Dokker (25,9 proc.), BMW Serii 5/6 (24,8 proc.), Dacia Duster (24,6 proc.).

Dacia Dokker (25,9 proc.), BMW Serii 5/6 (24,8 proc.), Dacia Duster (24,6 proc.). Samochody 8- i 9-letnie: Dacia Dokker (33,1 proc.), Fiat Punto (29,6 proc.), Dacia Logan (29,4 proc.).

Dacia Dokker (33,1 proc.), Fiat Punto (29,6 proc.), Dacia Logan (29,4 proc.). Samochody 10- i 11-letnie: Renault Twingo (36,2 proc.), Dacia Logan (35,5 proc.), Renault Clio (34,6 proc.).

Renault Twingo (36,2 proc.), Dacia Logan (35,5 proc.), Renault Clio (34,6 proc.). Samochody 12- i 13-letnie: Dacia Logan (40,9 proc.), Renault Twingo (39,9 proc.), Nissan Qashqai (38,8 proc.).

Te samochody to pewniaki. Które marki aut są najmniej awaryjne?

Przez lata to Lexus uważany był za najmniej awaryjną markę. W 2024 roku, jak wynika z dorocznego raportu Consumer Reports, oddał jednak palmę pierwszeństwa innej firmie. Zestawienie tworzone jest na podstawie ankiet wypełnianych przez użytkowników pojazdów, którzy wyliczają m.in. usterki, z którymi mieli do czynienia. Na tej podstawie tworzona jest punktacja. Jak wygląda lista najmniej awaryjnych samochodów w 2024 roku?

Subaru (punktacja 68/100). Lexus (punktacja 65/100). Toyota (punktacja 62/100). Honda (punktacja 59/100). Acura (punktacja 55/100). Mazda (punktacja 55/100). Audi (punktacja 54/100). BMW (punktacja 53/100). Kia (punktacja 51/100). Hyundai (punktacja 50/100).

