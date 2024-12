Estakadę widział raczej każdy z nas, ale dla wielu osób ta nazwa może brzmieć obco. Spieszymy więc z wyjaśnieniem, że jest to budowla mostowa, która ma na celu przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego (np. linii kolejowej albo innej drogi) nad terenem zabudowanym albo obniżeniem terenu. Tym samym zastępuje wysoki nasyp i po części pełni funkcję wiaduktu.

Oto najdłuższa estakada w Polsce. Jest numerem jeden od 12 lat

Estakady zazwyczaj mają znaczną długość. Do przykładowych takich budowli w Polsce należy m.in. estakada kolejowa w Gorzowie Wielkopolskim (2116 m), estakada Orląt Lwowskich w Katowicach (592 m), estakada Obrońców Lwowa w Krakowie (1500 m) oraz estakada Pomorska w Szczecinie (420 m).

Najdłuższą tego typu trasą w Polsce jest WE-1 znajdująca się w ciągu drogi S7 w ramach Południowej Obwodnicy Gdańska. Została otwarta w maju 2012 roku. Jej wysokość w najwyższym punkcie to 25 m, a długość wynosi 2780 m. Składa się ze 136 fundamentów posadowionych na palach. Mają one średnicę 150 cm i są wyposażone w stalowe rury osłonowe.

Obwodnica południowa Gdańska. Estakada WE-1 oferuje widok na panoramę miasta

Żeby zapewnić stabilność konstrukcji pod każdą z podpór wbito ok. 50 pali betonowych o długości od 6 do 18 m. Budowa estakady rozpoczęła się w 2009 roku. Wykorzystano do tego technologię nasuwową, czyli poszczególne fragmenty trasy były nasuwane na kolejne podpory. WE-1 rozpoczyna się na wysokości skrzyżowania z drogą krajową nr 91. Prowadzi nad Kanałem Raduni, Traktem św. Wojciecha oraz dwoma liniami kolejowymi: Warszawa-Gdańsk i Pruszcz Gdański-Gdańsk Port Północy. Nie biegnie w linii prostej. W dużej części są to łuki. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.