Jak otrzymać amerykańską ocenę Top Safety Pick+? Ten producent wie najlepiej

Top Safety Pick+ to brzmi dumnie i stanowi gwarancję tego, że samochód spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Przynajmniej te wyznaczone przez amerykańską agencję IIHS, czyli Insurance Institute for Highway Safety. Teraz do listy z topową notą dołączyły dwa modele. Obydwa są produkowane przez jedną firmę.

Ford tylko w 2024 r. czterokrotnie zdobył notę Top Safety Pick+

Notę Top Safety Pick+ otrzymał właśnie Ford Mustang Mach-E w wersji produkowanej od września 2024 r. i Ford F-150 w wersji produkowanej od października 2024 r. na rok modelowy 2024 i 2025. To jednak zaledwie wyniki najnowszych testów. Na początku 2024 r. amerykańska marka wprowadziła bowiem na listę dwa kolejne modele. Mowa o nowym Explorerze oraz Lincolnie Nautilus. Lincolnie, bo to również marka należąca do Forda.

Na tym jednak dobre informacje się nie kończą. Bo wszystkie modele Forda, które otrzymały wysoką ocenę bezpieczeństwa IIHS, uzyskały również pięciogwiazdkowe oceny od instytutu NHTSA, czyli National Highway Traffic Safety Administration.

Za co samochód dostaje notę Top Safety Pick+?

Jak już wspominałem, nota Top Safety Pick+ brzmi dumnie. Co jednak oznacza w praktyce? Oceny są przyznawane pojazdom po testach dotyczących wytrzymałości zderzeniowej i zapobiegania kolizjom. Kluczowy jest np. test polegający na czołowym uderzeniu pojazdem z małym zachodzeniem obszaru uderzenia. To szczególnie niszczycielska próba dla konstrukcji pojazdu. Samochód z topową notą musi uzyskać notę co najmniej dobrą podczas tego testu.

Poza tym do otrzymania oznaczenia Top Safety Pick+ konieczne jest uzyskanie oceny akceptowalnej lub dobrej w zakresie zapobiegania zderzeniom czołowym z pieszymi oraz akceptowalnej bądź dobrej w zakresie reflektorów we wszystkich wersjach wyposażenia.