Jedna marka aut może świętować w Polsce sukces. Nie chodzi o Toyotę

Historia marki MG liczy przeszło 100 lat. Ten wiek był jednak dla firmy dość burzliwy. Producent znany głównie z uwagi na swoje sportowe roadstery zdążył zbankrutować i to czterokrotnie. Padł nie tylko założycielski M.G. Car Company Limited, ale także trzech kolejnych właścicieli. W ten sposób firma w 2006 r. trafiła w ręce Chińczyków.

W rok MG otworzyło 24 salony. Sprzedaje obecnie 5 modeli

MG odrodziło się za sprawą azjatyckiego kapitału. Mniej więcej rok temu trafiło nawet na rynek polski. Jak dla brytyjsko-chińskiego producenta przebiegło ostatnie 12 miesięcy? Pracowicie. Bo firma otworzyła 24 salony dealerskie w całym kraju, w tym tylko jeden nie posiada własnego serwisu. Dodatkowo dziś oferuje aż pięć modeli, w tym nawet jednego roadstera (elektrycznego!). Wszystkie te auta łączy jedno. Są dobrze wyposażone i mają więcej, niż rozsądne ceny.

Jako jeden z pierwszych modeli na rynku zadebiutowało MG 3. To miejski hatchback czerpiący moc z 1,5-litrowej hybrydy. Auto oferuje 195 koni mechanicznych i okazuje się naprawdę dynamiczne. Przyspiesza do 100 km/h w 9 sek., spala średnio 4,4 litra benzyny, ma 7-letnią gwarancję, a do tego kosztuje wyjściowo tylko 87 950 zł.

MG w rok sprzedało 5,5 tys. pojazdów. Hitem stał się SUV

Polityka cenowa sprawiła, że MG dość szybko znajduje kolejnych zwolenników w Polsce. Od oficjalnej premiery 30 listopada 2023 r. do końca października firma sprzedała ponad 5,5 tys. pojazdów. Rekordowym miesiącem był październik. W ciągu 31. dni salony MG opuściły 682 auta. To sprawiło, że producent znalazł się na 17. pozycji wśród najchętniej wybieranych marek samochodowych w Polsce.

Co ciekawe, najczęściej wybieranym modelem w gamie wcale nie jest hybrydowy i kosztujący poniżej 100 tys. zł MG 3. Hitem salonów stał się model HS. SUV znalazł już 1422 nabywców w Polsce. A niedługo sukces auta może zostać spotęgowany. Na rynek właśnie wchodzi bowiem wariant z hybrydą plug-in. 272-konny model może przyspieszyć do 100 km/h w 6,9 sek, a jednocześnie pokona nawet 100 km na zasilaniu wyłącznie elektrycznym. Pojazd został wyceniony w Polsce na co najmniej 156 500 zł.