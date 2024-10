Po ponad dekadzie od debiutu legendarnego LaFerrari, włoski producent wprowadza kolejny flagowy samochód, który ma ambicje zrewolucjonizować rynek hipersamochodów - taką przynajmniej ma nadzieję Ferrari. F80 to mieszanka ekstremalnej mocy, nowoczesnych rozwiązań hybrydowych oraz inspiracji czerpanych podobno z samego tematu Formuły 1.

Nowy model Ferrari wyposażony jest w hybrydowy silnik V6, który dostarcza niemal 1200 KM mocy. Sam silnik spalinowy o pojemności 3 litrów generuje aż 900 KM, co samo w sobie czyniłoby F80 jednym z najszybszych samochodów na świecie. Jednak to elektryczne silniki, których zastosowano aż trzy, podnoszą możliwości tego hipersamochodu na zupełnie nowy poziom, dostarczając dodatkowe 284 KM mocy. W sumie, Ferrari F80 dysponuje łączną mocą 1184 KM, co czyni go najmocniejszym modelem w historii marki.

Osiągi Ferrari F80 robią wrażenie

Osiągi F80 są z kategorii tych, wykraczających poza wyobrażenie na temat granic fizyki. Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,15 sekundy, a do 200 km/h w 5,75 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 350 km/h, co stawia go w czołówce najszybszych samochodów na świecie. Jednym z kluczowych elementów umożliwiających osiągnięcie tak imponujących wyników jest nowatorski układ napędowy, który łączy turbodoładowany silnik spalinowy z elektrycznymi turbinami. System ten praktycznie eliminuje tzw. turbodziurę, czyli opóźnienie w dostarczaniu mocy po wciśnięciu pedału gazu.

Za napęd hybrydowy odpowiadają trzy silniki elektryczne – dwa umieszczone przy przedniej osi oraz jeden przy tylnej. Te przednie silniki nie tylko dodają mocy, ale również umożliwiają zaawansowane rozdzielanie momentu obrotowego, tzw. torque vectoring, co znacząco poprawia stabilność i prowadzenie samochodu w zakrętach. System odzyskiwania energii z hamowania pozwala na generowanie 70 kW mocy, która trafia z powrotem do akumulatorów.

Nowy design karoserii

Ferrari F80 posiada asymetryczną konstrukcję monocoque, wykonaną z włókna węglowego oraz materiałów kompozytowych. Dach pojazdu, w całości wykonany z włókna węglowego, zapewnia nie tylko wysoką wytrzymałość, ale także minimalną masę, co jest kluczowe w przypadku samochodów o tak ekstremalnych osiągach. Przednie i tylne podwozie zostały wykonane z aluminium, co dodatkowo zmniejsza wagę pojazdu bez kompromisów dla jego sztywności i bezpieczeństwa.

Aerodynamika inspirowana Formułą 1

Ferrari F80 czerpie garściami z doświadczeń Ferrari w Formule 1. Przedni spojler, opatrzony charakterystycznym dla marki S-Ductem, generuje ogromny docisk aerodynamiczny, wynoszący 1014 funtów (około 460 kg) przy prędkości 250 km/h. Z tyłu pojazdu zastosowano aktywny spojler oraz potężny dyfuzor o szerokości aż 71 cali (180 cm), co zapewnia łącznie 1300 funtów (590 kg) docisku przy tej samej prędkości. W sumie, Ferrari F80 generuje aż 2200 funtów (1000 kg) docisku przy prędkości 250 km/h, co sprawia, że auto jest niezwykle stabilne nawet przy ekstremalnych prędkościach, na co duży wpływ mają technologie aerodynamiczne wywodzące się prosto z torów wyścigowych.

Wnętrze nowego "LaFerrari"

Fotel kierowcy to regulowane sportowe kubełkowe siedzenie, które przyciąga wzrok swoim jaskrawo czerwonym kolorem, podczas gdy fotel pasażera jest zamocowany na stałe do podwozia. Całe wnętrze zaprojektowane jest z myślą o kierowcy, a panel kontrolny został nachylony w jego stronę, co podkreśla sportowy charakter samochodu.

Ferrari zaprojektowało także nową kierownicę, której płaski kształt na górze i dole ma ułatwić manewrowanie i obsługę. Ten innowacyjny design będzie w przyszłości implementowany również w innych modelach marki. W kabinie znajdziemy też wiele rozwiązań inspirowanych poprzednimi modelami, takich jak Daytona czy F40, co dodaje wnętrzu nuty klasycznej elegancji w nowoczesnym wydaniu.

Trzy tryby jazdy i system Boost Optimization

F80 wyposażono w trzy tryby jazdy: Hybrid, Performance oraz Qualify, które dostosowują charakterystykę samochodu do warunków na drodze lub torze. Tryb Hybrid kładzie nacisk na efektywność energetyczną i odzyskiwanie energii, podczas gdy tryb Performance pozwala na dynamiczną jazdę, utrzymując naładowanie akumulatora na poziomie około 70 proc. Tryb Qualify to natomiast pełne wykorzystanie potencjału 1200 KM, idealne na tor wyścigowy.

Ferrari wprowadziło również nową technologię Boost Optimization, która pozwala samochodowi na inteligentne rozpoznawanie określonych sekcji toru, takich jak długie proste, gdzie może dostarczyć dodatkowy zastrzyk mocy, poprawiając tym samym czasy okrążeń.

Zaawansowany układ hamulcowy i zawieszenie

Do zatrzymywania F80 z ekstremalnych prędkości Ferrari współpracowało z Brembo, tworząc nową technologię hamulców CCM-R Plus. Zastosowane dłuższe włókna węglowe poprawiają wytrzymałość mechaniczną hamulców o 100 proc. w porównaniu do tradycyjnych systemów, a ich przewodność cieplna wzrosła o 300 proc., co ma kluczowe znaczenie przy intensywnym użytkowaniu na torze.

Samochód wyposażono również w aktywny system zawieszenia, oparty na amortyzatorach spool-valve firmy Multimatic, które mogą dynamicznie dostosowywać się do warunków jazdy, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych stabilizatorów.

Produkcja i cena Ferrari F80

Ferrari F80 to prawdziwie ekskluzywny model, który zostanie wyprodukowany jedynie w 799 egzemplarzach. Produkcja rozpocznie się pod koniec 2025 roku i potrwa do 2027. Cena tego hipersamochodu to 4 miliony dolarów, czyli ok 17 mln złotych, co czyni go najdroższym Ferrari w historii marki.