Każdy kierowca z pewnością wielokrotnie widział przy drodze tablice wskazujące odległości do pobliskich miejscowości. Choć te liczby mogą wydawać się oczywiste, mało kto zastanawia się, skąd się wzięły i co dokładnie oznaczają. Czy liczą się od tablicy wjazdowej do miasta, czy może od centralnego punktu, jak np. ratusz?

Jak się mierzy odległość między miastami? Nie robi się tego "od linijki"

Odległości między miastami to nie przypadkowe liczby. Mierzą je specjaliści od planowania dróg, korzystając z dokładnych map topograficznych i technologii GPS. W Polsce za te zadania odpowiada m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Odległości na drogowskazach odzwierciedlają faktyczny dystans drogowy, po uwzględnieniu zakrętów i ukształtowania terenu. Nigdy nie mierzy się jej w linii prostej.

Gdy mijamy znak z oznaczeniem odległości do miejscowości, liczba na nim wskazuje dystans do głównego punktu administracyjnego, jak np. ratusz. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków, jest to zwykle centralna dzielnica, będąca sercem komunikacyjnym aglomeracji. W mniejszych miejscowościach odległość ta jest często mierzona do charakterystycznych miejsc, takich jak główny plac lub kościół, które stanowią centrum życia lokalnej społeczności.

Znaki z odległościami do dużych miast i przejść granicznych mają niebieskie tło Moto.pl

Każdy zarządca dróg, ustalając punkt centralny w danej miejscowości, musi dostosować się do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku - 6. Znaki kierunku i miejscowości 6.1. Zasady ogólne 6.1.1. Funkcja i wymiary znaków.

Liczby kilometrów podawane na drogowskazach, tablicach kierunkowych i tablicach szlaku drogowego powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do centralnego punktu danej miejscowości, np. rynku, głównego placu, ratusza, skrzyżowania dróg przelotowych itp. Odległości należy podawać w pełnych kilometrach.

Jak odczytać słupki przy drodze? Zawierają ważne informacje przydatne na trasie

Słupki kilometrażowe pełnią ważną funkcję na drogach, pomagając zarówno kierowcom, jak i służbom drogowym oraz ratunkowym. Ich podstawową rolą jest wskazywanie, jak daleko od początku danej drogi znajduje się konkretny punkt. Mierzą odległości w kilometrach, a każdy słupek ustawiany jest co 100 metrów. Dzięki nim możemy precyzyjnie określić lokalizację wzdłuż trasy, co ułatwia zgłaszanie wypadków, awarii czy potrzeby interwencji technicznej. Dodatkowo służą do wyznaczania odcinków, na których przeprowadza się roboty drogowe lub kontrole.

