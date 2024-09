Najdłuższy podziemny przejazd w Polsce liczy sobie 2,335 km długości. Wydaje się to marnym wynikiem, gdy porównamy go z najdłuższym tunelem drogowym na świecie. Nazywany jest arcydziełem inżynierii. Gdzie go znajdziemy?

4 bruev / Getty Images/istock.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl