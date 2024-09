Droga Krajowa nr 47, czyli fragment popularnej Zakopianki, biegnie od Rabki-Zdroju, przez Chabówkę, Klikuszową, Nowy Targ, Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, aż do Zakopanego. Jej długość to 40 km i przebiega głównie przez teren Podhala. Budowa nowego odcinka ma poprawić komfort jazdy do stolicy polskich gór i rozładować korki.

To będzie najpiękniejsza droga w Polsce? Widoki będą zapierały dech

Każdy, kto jedzie do Zakopanego, przejeżdża tą drogą. Zakopianka od lat wzbudza kontrowersje. W sezonie korki są tutaj na porządku dziennym, przez co dojazd zabiera znacznie więcej czasu, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Czy nowy odcinek zniweluje problem? Wszyscy na to liczą. Malownicza droga krajowa powstaje na odcinku Rdzawka-Nowy Targ i liczy zaledwie 16 km, ale ze względu na trudne warunki i górzysty teren była budowana od 2020 roku. Będą cztery węzły drogowe - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. Mówi się, że to będzie jedna z najpiękniejszych dróg w Polsce, bo podczas jazdy podróżni będą mieli przed sobą widok na Tatry Zachodnie.

Kiedy otwarcie nowego odcinka na Zakopiance? Kierowcy pojadą nią jeszcze w tym roku

Jedna czwarta nowej trasy to estakady, mosty i wiadukty. Będzie 29 przepraw, a najdłuższy odcinek estakady to aż 700 m. Budowa pochłonęła 994,5 mln zł, a droga ma zostać otwarta w październiku 2024 roku i jak przekonywał w rozmowie z Money.pl rzecznik krakowskiej GDDKiA, władze liczą na rozładowanie korków. - Teraz cały ten odcinek będzie do przejechania w 10 minut - powiedział. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.