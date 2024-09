Przejrzyste reflektory w samochodzie zapewniają widoczność w nocy, szczególnie gdy oświetlenie uliczne nie jest wystarczająco dobre. Z czasem soczewki lamp mogą ulec zmatowieniu pod wpływem promieni UV słońca na poliwęglan. Światło traci wówczas ostrość i moc. A co za tym idzie, widoczność ulega pogorszeniu. Co więcej, samochód z wyblakłymi, pożółkłymi lub porysowanymi reflektorami może nie przejść przeglądu technicznego.

Jak wyczyścić zmatowiałe reflektory samochodowe? Domowe sposoby

Istnieje kilka łatwych i skutecznych sztuczek, które sprawdzą się podczas samodzielnego czyszczenia reflektorów samochodowych. Wystarczy użycie produktów, które zapewne masz już w domu.

Użyj sody oczyszczonej i octu. Zmieszanie tych produktów stworzy silny środek czyszczący, który może łatwo usunąć brud i osad z reflektorów. Po prostu wymieszaj równe części sody oczyszczonej i octu w misce, nałóż mieszankę na lampy i wyszoruj miękką szmatką lub gąbką. Spłucz reflektory wodą i całkowicie je osusz. Pasta do zębów może być również używana do czyszczenia reflektorów w samochodzie. Wyciśnij niewielką ilość na miękką ściereczkę lub gąbkę i nałóż ją na zmatowiałą powierzchnię. Delikatnie szoruj okrężnymi ruchami i spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz. Wyciśnij odrobinę soku z cytryny na czystą ściereczkę i wetrzyj go w soczewki reflektorów, aż cały brud zniknie z ich powierzchni. Następnie wytrzyj resztki wilgotną ściereczką. Potnij folię aluminiową na małe paski i pocieraj nią soczewki reflektorów okrężnymi ruchami, aby usunąć z ich powierzchni nagromadzony brud i zanieczyszczenia. Następnie spłucz ciepłą wodą i dokładnie osusz.

Co daje polerowanie lamp samochodowych? Znaczenie tego zabiegu i koszt u specjalisty

Czyszczenie reflektorów w samochodzie to ważne zadanie, które należy wykonywać regularnie, aby utrzymać pojazd w dobrym stanie i zapewnić maksymalną widoczność podczas jazdy. Zabieg czyszczenia lamp możemy również powierzyć specjalistom. Wtedy będziemy mieć pewność, że praca zostanie wykonana efektywnie i z użyciem profesjonalnych środków. W zależności od stopnia zaawansowania prac koszt takiej usługi wynosi od 100 do nawet 150 czy 200 złotych. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.