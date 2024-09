Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane na czas określony przez miejski, powiatowy i wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, a także karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, które wydawane są na podstawie wspomnianych orzeczeń, będą ważne tylko do 30 września 2024 roku. Dotyczy to jednak tych orzeczeń, które ważność zachowały na podstawie ustawy z 9 marca 2023 roku albo które utraciły ją po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.

Komu przysługuje i jak uzyskać kartę parkingową osoby niepełnosprawnej?

Kartę parkingową może uzyskać każdy, kto ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i kto ma wskazanie o orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej. Bez tego wskazania w orzeczeniu karty nie dostaniesz, nawet jeśli złożysz wniosek. Ten, wraz z prawomocnym orzeczeniem, aktualnym zdjęciem, dowodem opłaty za wydanie karty parkingowej i ewentualnym upoważnieniem do odbioru karty składa się osobiście w powiatowym albo miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Tu właśnie pojawia się problem. Wymagane jest bowiem ważne orzeczenie i obecność w urzędzie.

Komu przysługuje niebieska karta parkingowa?

Do kiedy przysługuje orzeczenie o niepełnosprawności? Czasu coraz mniej

Z informacji Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności wynika, że orzeczenie o niepełnosprawności wygaśnie blisko 400 tys. osób. Każda z nich będzie więc musiała udać się do urzędu, a to oznacza masowe składanie wniosków, w wielu przypadkach, jak podejrzewają urzędnicy, w ostatnim możliwym terminie. Tysiące będą także musiały przedłużyć ważność kart parkingowych. By uniknąć związanych z tym problemów zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i urzędników, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowe rozwiązanie.

By rozładować zatory w urzędach, w lipcu uchwalono przepisy pozwalające zachować ważność dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, a także kart parkingowych, jeśli do 30 września złożony zostanie wniosek o wydanie nowego. Przedłużenie do będzie obowiązywało maksymalnie do ostatniego dnia szóstego miesiąca od daty tej ważności, a więc nie dłużej niż do 31 marca 2025 r. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

