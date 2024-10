Jak obliczyć spalanie samochodu? Złap za długopis i sprawdź, czy komputer nie oszukuje

Spalanie paliwa to nic innego jak poziom zużycia paliwa w litrach na 100 kilometrów. Dzięki niemu i znajomości ceny benzyny, gazu czy oleju można w prosty sposób oszacować, ile będzie kosztować konkretna trasa. Wiele samochodów o średnim zużyciu paliwa informuje komputer pokładowy. Nie każdy pojazd jest jednak w to wyposażony. Można to jednak obliczyć samodzielnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta zdobyła srebrny medal na IO. "Walczyłam o marzenia"

Jak obliczyć zużycie paliwa? Komputer pokładowy nie zawsze prawdę ci powie

Producenci samochodów o spalaniu konkretnych modeli informują przed zakupem, ale testy prowadzone są w warunkach dalekich od tego, co dzieje się na drogach. Trudno na ich podstawie stwierdzić, ile w rzeczywistości będzie kosztowała eksploatacja auta. Z kolei komputer pokładowy pokazuje średnie zużycie na bieżąco, ale wiarygodne wyniki dotyczące podróży pokaże dopiero po jej zakończeniu. Co więc robić?

Jak obliczyć spalanie samochodu? Tak sprawdzisz, Ile pali auto na 100 km

By obliczyć średnie zużycie paliwa, musisz zatankować pojazd do pełna, najlepiej do drugiego odbicia pistoletu. Gdy zbiornik będzie zapełniony w całości, wyzeruj licznik przebiegu. Jeśli nie masz takiej możliwości, spisz stan licznika. Przejedź określony odcinek, np. 50 lub 100 km, a następnie ponownie zatankuj "pod korek", najlepiej na tej samej stacji. Zanotuj, ile paliwa zostało wlane do zbiornika.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

Tę liczbę podziel przez liczbę przejechanych kilometrów, a wynik pomnóż przez 100 zgodnie ze wzorem:

Średnie spalanie = (zużyte paliwo / liczba kilometrów) x 100

Przykład? Po przejechaniu 160 km kierowca zużył 10 l. 10/160 daje 0,0625. Po pomnożeniu przez 100 daje to średnie zużycie paliwa wynoszące 6,25 l na 100 km. Pamiętaj, że na średnie zużycie paliwa wpływ mają też inne czynniki, takie jak:

ciśnienie w oponach, im niższe, tym większy opór powietrza w trakcie jazdy i tym wyższe zużycie;

używanie klimatyzacji,

otwarte szyby, które zwiększają opór powietrza,

przeciążenie.

Szacuje się, że każde 100 kg obciążenia samochodu zwiększa średnie spalanie o ok. 0,6 litra na każde 100 km, biorąc pod uwagę pojazd o masie netto 1500 kg.