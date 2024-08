Rolnik już szukał żony. Teraz czas na TIR-owa. Rusza nowy program

Jednym z bardziej chwytliwych formatów telewizyjnych XXI wieku bez wątpienia są reality show. Ludzie (wbrew pozorom nie tylko Polacy!) mają w sobie coś z podglądacza. Lubią oglądać prawdziwe historie prawdziwych osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak kierowcy wpadają na ignorowaniu znaku B-20

Tirowcy będą szukać żon w telewizji

W naszym kraju moda na reality show wybuchła w 2001 r. za sprawą Big Brothera. Później obserwowaliśmy telewizyjne poszukiwania gwiazd estrady (w programie "Idol"), łączenie w małżeństwa (w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia") czy poszukiwania miłości wśród rolników (w programie "Rolnik szuka żony"). "Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularnością. Lokalne wersje audycji powstały w 33 krajach. W Polsce odcinki te potrafiły oglądać średnio nawet blisko 3 mln osób. Teraz przyszedł zatem czas na kolejny krok. Tym krokiem stanie się program dla... tirowców. W 2023 r. w kanadyjskiej telewizji zadebiutował "Love is a Highway".

Kanada była pionierska. Teraz do gry wkracza także Holandia. Holendrzy właśnie przygotowują się do programu. Czekają na zgłoszenia od potencjalnych uczestników. Kto może chcieć poszukiwać miłości w TV? Zgłoszenie może przesłać kierowca ciężarówki lub autobusu. Musi to być osoba stanu wolnego w wieku od 21 do 60 lat.

Czy program o tirowcach ma szansę na polską edycję?

Czemu tym razem padło akurat na tirowców? Powód jest prosty. Bo ta praca raczej nie sprzyja nawiązywaniu długofalowych relacji międzyludzkich. Kierowcy, identycznie jak rolnicy, mogą mieć zatem poważny problem ze znalezieniem drugiej połówki. A do tego dochodzi kolejne zmartwienie. To dotyczy związku częściowo na odległość. Ten potrafi stanowić prawdziwe wyzwanie. Poza tym audycja pokaże specyfikę samego zawodu. Być może nawet nieco ociepli jego wizerunek.

Kolejne pytanie brzmi: "Czy program "Miłość to Autostrada" ma szansę na polską edycję?" Wydaje mi się to dość realne. Z pewnością nie w jesiennej ramówce, ale pomyślne wyniki holenderskiej edycji mogą zachęcić polskich operatorów do zainteresowania się tym formatem. Szczególnie że w Polsce żyje ponad 700 tys. osób, które pracują w transporcie. Katalog potencjalnych uczestników jest zatem naprawdę szeroki.