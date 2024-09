Świat elektromobilności zatacza coraz szersze kręgi. Swoją cegiełkę niedawno dołożyła kolejna sieć handlowa. Sklepy ALDI nawiązały współpracę z operatorem stacji ładowania GreenWay Polska. Przy ponad 280 lokalizacjach w całej Polsce klientów czekają zmiany na parkingach.

Zmiany na parkingach przy sklepach ALDI. 284 placówki będą wyposażone w punkty ładowania

Od 22 sierpnia 2024 roku zaczął się początek zmian na parkingach ALDI. Sieć sklepów w ramach współpracy z GreenWay wyposaży swoje parkingi w stacje ładowania samochodów elektrycznych. W pierwszej fazie projektu GreenWay uruchomił ładowarki AC o mocy do 11 kW dotychczas na 22 placach. Docelowo będą wymieniane na szybsze urządzenia DC. Finalnie ALDI zamierza wyposażyć w ładowarki jeszcze 262 punkty na terenie całej Polsce. Poniżej lista już uruchomionych lokalizacji:

Jaworzno, Matejki 29

Dąbrowa, Górnicza Przybylaka 2

Łódź, Rysownicza 52

Gdańsk, Raatza 2

Kalisz, Podmiejska 24B

Lublin, Spółdzielczości Pracy 68

Lublin, Nałkowskich 211

Gdańsk, Czermińskiego 4

Świdnik, Piasecka 2

Smolec, Cedrowa 1

Wieluń, Głowackiego 41A

Sosnowiec, Główna 35

Suwałki, Utrata 109

Suwałki, Pułaskiego 71

Świdnik, Spółdzielcza 4

Lublin, Głuska 24

Lublin, Gospodarcza 34

Żory, Armii Krajowej 29

Świdnik, Solidarności

Wrocław, Powstańców Śląskich 82A

Katowice, Ułańska 6

Kędzierzyn-Koźle, Kozielska 16A

- Wprowadzenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych to nie tylko odpowiedź na aktualne trendy, ale także nasza odpowiedzialność wobec środowiska. Chcemy, aby nasi klienci, jak i pracownicy, mieli wygodny dostęp do ładowania swoich pojazdów – powiedział Paweł Owczarek, Kierownik Zespołu Techniczno-Projektowego w ALDI Polska.

Czy można parkować na miejscu do ładowania? Mandat to nawet 5 tysięcy złotych

Aktualnie przepisy przewidują dwie opcje na oznaczenie miejsca parkingowego z ładowarką. Pierwszy to znak pionowy D-18, D-18a lub D-18b z umieszczoną pod tabliczką z napisem tj. "EV" lub "Miejsce przeznaczone wyłącznie dla pojazdów elektrycznych". Drugi z kolei to znak poziomy P-18 lub P-20, wraz z namalowanym napisem "EV" lub "EE". Miejsca te w teorii przewidziane są dla pojazdów elektrycznych, także tych, które korzystają ze stacji ładowania. W praktyce jednak często są zajmowane przez kierowców aut spalinowych. Ci w przypadku takiego zachowania mogą spodziewać się mandatu w wysokości 100 zł. Co więcej, do konta kierowcy zostanie dodany jeden punkt karny. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.