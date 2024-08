Zasada działania tego gangu była prosta. Kradli samochody na terenie Niemiec, przywozili je do Polski i tu przekazywali nabywcom. Grupa była naprawdę duża. Tylko do tej pory zarzuty w sprawie usłyszało 29 osób. A do tego gang miał... specjalizację. Skupiał się głównie na kradzieżach luksusowych samochodów i motocykli. To ta grupa pojazdów gwarantowała szczególną dochodowość interesu.

Zobacz wideo CBŚP zatrzymało grupę przestępczą zajmującą się fałszowaniem dokumentów samochodów luksusowych.

Ponad 30 aut za 13 mln zł. Tak działała polska grupa złodziei

Polska grupa kradnąca pojazdy w Niemczech, szczególnie upodobała sobie modele marki Porsche. Choć na liście przeszło 30. skradzionych pojazdów znalazł się także Jeep, Volkswagen Multivan i California, Jaguar czy nawet Maserati. Na tym jednak nie koniec. Bo podczas ostatniego zatrzymania trzech członków grupy, policjanci zabezpieczyli również Chevroleta Camaro oraz motocykl BMW K1300. Mężczyźni mieli też przy sobie znaczną ilość gotówki. Wartość skradzionych do tej pory pojazdów została wstępnie wyceniona na 13 mln zł. "Biznes" był dobrze prosperujący, bo grupa była naprawdę świetnie zorganizowana.

Jak informuje CBŚ, "członkowie, nierzadko posługujący się pseudonimami, dokonując poszczególnych czynów zabronionych, dokonywali wspólnie szeregu szczegółowych i niezbędnych uzgodnień logistycznych. Także podejmowali czynności mające uniemożliwić wykrycie sprawców oraz bezpieczny transport mienia do Polski."

CBŚ rozbiło gang złodziei luksusowych aut: Porsche, Maserati i Jaguarów Fot. CBŚP

Jak gang z Polski kradł samochody w Niemczech?

Jak już wspominałem, grupa była mocno wyspecjalizowana. Dlatego używali metody kradzieży "na komputer". Złodzieje dysponowali specjalistycznym sprzętem do przełamywania zabezpieczeń w pojazdach. W efekcie bez posiadania kluczyków czy łamania jakichkolwiek zabezpieczeń mogli dostać się do kabiny pasażerskiej pojazdu, odpalić jego silnik i odjechać w kierunku Polski.

Jeżeli chodzi o sam przemyt przez granicę, podstawowym mechanizmem bezpieczeństwa było pilotowanie skradzionego pojazdu. Co więcej, trafiał on do naszego kraju niezwłocznie. Jeszcze zanim służby niemieckie otrzymały zgłoszenie czy zdążyły rozpocząć poszukiwania. Samochody często były kradzione na zlecenie. Nabywcy na terenie Polski często zamawiali konkretne modele pojazdów. Te następnie były typowane na niemieckich ulicach i kradzione.