Ile kosztuje malowanie samochodu, a ile lakierowanie rysy? Lepiej złap się czegoś

Zarysowania samochodu mogą się zdarzyć każdemu, nawet jeśli jest się wyjątkowo ostrożnym. Czasem uszkodzenie karoserii jest słabo widoczne i niegroźne, ale zdarza się, że bez wizyty u lakiernika się nie obejdzie. A wtedy może przyjść niemiłe zaskoczenie. Okazuje się, że w niektórych przypadkach przemalowanie auta może przekroczyć jego wartość.

REKLAMA

Zobacz wideo Piękny zapach w twoim samochodzie? Wypróbuj te 3 myki!

Ile kosztuje malowanie samochodu? Przygotuj się na spory koszt

Naprawy blacharsko-lakiernicze kosztuje i to nierzadko sporo. Zależy to od kilku czynników. Przede wszystkim od miejsca, w dużych miastach ceny mogą być nawet o 20 proc. wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Ważny jest także stopień uszkodzenia i konkretny element, którego będzie dotyczyć naprawa. Drobne uszkodzenia są najtańsze. W przypadku bardzo rozległych konieczne jest pomalowanie samochodu w całości. Ważny jest także rodzaj powłoki.

Koszt malowania całej karoserii, jak wyliczył portal kb.pl, mieści się w granicach od 8810 zł do nawet 18 480 zł. Najwięcej zapłacą właściciele aut z segmentu D, najmniej z segmentu A. Najdrożej jest w województwach łódzkim i mazowieckim, najtaniej w warmińsko-mazurskim.

Ile kosztuje lakierowanie rysy? Nawet niewielkie uszkodzenie to kilkaset zł

Małe zaprawki lakiernicze to koszt zwykle ok. 50 zł. Niewielkie zarysowanie może wyciągnąć z twojej kieszeni ok. 200 zł. Często jednak konieczne jest już poważniejsze działanie, a pomalowanie całego elementu może już kosztować nawet kilkaset złotych. Przykładowo malowanie błotnika to koszt od 540 do nawet 700 zł. Za malowanie drzwi zapłacisz średnio 615 zł, bagażnika nieco mniej, bo 570 zł. Lakierowanie spoilera zderzaka to koszt ok. 300 zł, listwy drzwi to średnio 200-300 zł. Ostateczne ceny będą się jednak różnić w zależności od konkretnego lakiernika i innych czynników.

Ile kosztuje lakierowanie rysy? Ile kosztuje lakierowanie rysy? Fot. Volodymyr Dobrovolskyy / Unsplash

Czy AC i OC pokrywa lakierowanie? Tylko w tych przypadkach

W przypadku szkody takiej jak zarysowanie pierwszym krokiem powinno być spojrzenie do polisy. Autocasco może bowiem zapewnić także ochronę lakieru pod ściśle określonymi warunkami. Wiele zależy od konkretnej umowy, jednak z reguły dotyczy do zdarzeń z winy ubezpieczonego. Jeśli karoseria została uszkodzona przez innego kierowcę, naprawę pokryje polisa OC sprawcy. Jeśli szkoda powstała z twojej winy, naprawę możesz pokryć z ubezpieczenia AC.