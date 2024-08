Hubert Hurkacz zajmuje 7 miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jego zwinność i szybkość na korcie robi wrażenie, dlatego nikogo pewnie nie zdziwi równoczesne zamiłowanie mężczyzny do sportowych samochodów. Ulubioną marką Hurkacza jest brytyjski McLaren, a jeden z modeli otrzymał niedawno w prezencie.

Ile kosztuje samochód Hurkacza? Kwota robi niemałe wrażenie

Hubert Hurkacz został oficjalnym ambasadorem firmy McLaren. W przeszłości poruszał się m.in. McLarenem GT, McLarenem 720S w otwartej wersji Spider, McLarenem 765LT czy McLarenem Artura, którego wartość szacowano aż na 1,5 mln zł. Cena obecnego modelu jest równie zawrotna, gdyż w Polsce trzeba zapłacić za podobny ponad 1,3 mln zł. Czym jeździ siódma rakieta na świecie?

McLaren Warszawa wraz z polską agencją sportowca zaskoczyli Hurkacza w ośrodku tenisowym. Na lawecie, pod sam obiekt, podjechał nowiutki sportowy bolid McLaren 720S w wersji Coupe. Sportowiec nie posiadał się z radości, gdy w jego ręce trafiły kluczyki do luksusowego auta. Z pewnością znalazł swoje zastosowanie podczas licznych podróży tenisisty.

Jakim samochodem jeździ Hurkacz? Sportowy bolid to niezłe cacko

McLaren 720S Coupe to supermaszyna, która przyciąga wzrok każdego miłośnika samochodów sportowych. Brytyjski bolid ma futurystyczny wygląd i niesamowite osiągi. Napędzany przez 4.0-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem, generuje 720 KM, co pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,9 sekundy. Konstrukcja wykonana jest z włókna węglowego, dzięki czemu auto ma niską masę i wysoką sztywność, co wpływa na doskonałe prowadzenie nawet przy dużych prędkościach. W luksusowym wnętrzu upchano sporo nowoczesnych rozwiązań, które zwiększają wrażenia podczas jazdy. Maksymalna prędkość na poziomie 341 km/h sprawia, że ten samochód to marzenie każdego entuzjasty wyścigów, a pełnię jego możliwości najlepiej docenić na torze wyścigowym lub pustym pasie startowym. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.