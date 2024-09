Jak przewozić psa w samochodzie? Nieprawidłowy sposób oznacza kosztowny mandat

Niezależnie od tego, czy jedziesz na spacer do lasu, weterynarza czy długą podróż samochodem, pies powinien być przewożony w taki sposób, aby nie zagrażało mu żadne niebezpieczeństwo. Istnieje kilka rozwiązań, które warto wziąć pod uwagę. Oto jak przygotować się do podróży z pupilem.

Jak nie wolno przewozić psa w samochodzie? Uważaj, bo możesz dostać mandat. Nawet 500 zł

Po pierwsze pies powinien być przewożony w sposób, aby nie przeszkadzał kierowcy w czasie jazdy. Nie może także zasłaniać drogi ani przemieszczać się swobodnie po wnętrzu samochodu. Kiepskim pomysłem jest także trzymanie zwierzaka na kolanach kierowcy lub pasażera i "w nogach". Jest to dla niego niebezpieczne oraz niezgodne z prawem. Polskie przepisy określają czworonoga jako "ładunek", a więc powinien on być odpowiednio zabezpieczony, bo w innym wypadku kierowcy grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

Czy pas samochodowy dla psa jest bezpieczny? Oto najlepsze sposoby na przewożenie czworonoga w samochodzie

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup specjalnego transportera służącego do przewozu zwierząt. Transporter powinien być dodatkowo zabezpieczony pasami, aby nie "latał" po samochodzie. Można też zakupić fotelik dla małych psów, a w przypadku większych zwierzaków przyda się mata samochodowa rozpinana na kształt hamaka. W sklepach zoologicznych znajdziesz też specjalne pasy dla zwierząt, które należy wpiąć poprzez adaptery. Pasy są bezpieczne i skutecznie utrzymają psiaka na miejscu. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.