Kłopoty z widocznością odpowiadają za wiele niebezpiecznych sytuacji drogowych. Zdarza się, że kierowca nie był w stanie uniknąć zderzenia z pieszym, ponieważ nie miał szans w porę go zauważyć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła w 2020 roku audyt przejść dla pieszych. Wnioski są zatrważające, ponieważ aż 47 proc. skontrolowanych przejść nie było dostatecznie oświetlonych.

Jak wygląda przejście dla pieszych po zmianach? W końcu będzie lepsza widoczność

Obowiązujące od 2021 roku przepisy odnoszące się do przejść dla pieszych mówią, że mają oni bezwzględne pierwszeństwo przed zbliżającym się do pasów pojazdem. Każdy kierowca zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do zebry. Mimo to potrącenia na przejściach są nadal częstym zjawiskiem. Audyt GDDKiA zwrócił uwagę na istotny problem, dlatego zaczęto modernizować niebezpieczne miejsca. Jakie zmiany zostają wprowadzane?

Aby poprawić widoczność pieszego, postawiono przede wszystkim na oświetlenie. Przed przejściami montowane są pulsujące diody, które mają ostrzegać kierowców o zbliżającej się osobie. Pojawia się również widoczniejsze oznakowanie oraz doświetlenie jezdni i chodników przy pasach. Niektóre przejścia wymagają podniesienia jezdni lub przebudowy skrzyżowania, a wszystkie prace będą przeprowadzane w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego. Nie ma wątpliwości, że działania w szybkim czasie przyniosą poprawę tragicznych statystyk.

Które wypadki zdarzają się najczęściej? Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Jak donosi Rzeczpospolita, w ubiegłym roku doszło do 4943 wypadków, w których uczestniczyli piesi. Szokującym jest fakt, że większość z nich (2684) wydarzyła się na pasach, gdzie życie straciły 132 osoby. Wynik ten jest lepszy niż w ubiegłych latach, jednak nadal mrozi krew w żyłach. Niestety wielu kierowców wykazuje się zbyt dużą brawurą i nie honorują pierwszeństwa pieszych na przejściach. W głowach niektórych pojawiają się myśli typu: "idzie wolno, na pewno zdążę przejechać", lecz kiedy dochodzi do tragedii, na refleksję bywa już za późno. Nie tylko wciśnięty pedał gazu jest przyczyną wypadków. Równie ryzykownym zachowaniem jest wyprzedzanie przed przejściem oraz omijanie zatrzymywanych pojazdów przepuszczających pieszych. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.