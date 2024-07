Włosi chcą odebrać Stellantisowi swoje stare marki i sprzedać je Chinom

Jak donosi Reuters, plan obejmowałby marki Innocenti i Autobianchi, które zakończyły działalność w latach 90. XX wieku. Innocenti była znana w latach 60. i 70. z produkcji włoskiej wersji brytyjskiego Mini, zanim została przejęta przez Fiata, który obecnie jest częścią Stellantis. Była jednostka Fiata, Autobianchi, produkowała luksusowe miejskie samochody, takie jak A112 i Y10.

Według dziennika włoski minister przemysłu zarejestrował wersje obu marek w krajowym urzędzie patentowym i markowym, korzystając z grafik odmiennych od tych zarejestrowanych przez grupę Stellantis. Ministerstwo przemysłu, które według raportu bada ten ruch, nie było dostępne do komentarza. Stellantis powiedział Reutersowi, że zapoznał się z medialnymi doniesieniami, ale nie został poinformowany przez rząd o takich planach.

Il Sole podało, że przejęcie przez rząd byłoby możliwe na podstawie ustawy przyjętej w grudniu oraz projektu dekretu wykonawczego, który jest obecnie rozpatrywany przez Trybunał Obrachunkowy, dotyczącego marek nieużywanych od co najmniej pięciu lat. Po przejęciu przez rząd mogłyby one zostać przekazane "firmom, w tym zagranicznym, które zamierzają inwestować we Włoszech lub przenieść do Włoch działalność produkcyjną zlokalizowaną za granicą" - mówi ustawa.

Spór Włochów ze Stellantisem się zaognia

Jak informuje Reuters, rząd nacjonalistyczny premiera Giorgii Meloni od miesięcy toczy spory z grupą Stellantis, oskarżając koncern o zaniedbywanie historycznych baz produkcyjnych we Włoszech. Prowadzi rozmowy z grupą, jedynym dużym producentem samochodów w kraju, aby zwiększyć produkcję włoską do 1 miliona pojazdów rocznie, ale także zapowiedział, że chce rozszerzyć rodzimy przemysł, przyciągając chińskiego producenta samochodów do Włoch.

W czwartek Fiat zaprezentował w swojej historycznej siedzibie w Turynie nowy model Pandy produkowany w Serbii i świętował swoje 125-lecie. Minister przemysłu Adolfo Urso, który uczestniczył w wydarzeniu, ponownie wezwał Stellantis do ponownego uruchomienia działalności produkcyjnej we Włoszech.