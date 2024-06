Kontrowersyjny zakaz na stacji paliw. Czy pojawi się w całej Polsce?

Urząd Miasta Torunia pod koniec maja 2024 roku na oficjalnej stronie poinformował, że Rada miasta przyjęła uchwałę, na mocy której na lokalnych stacjach benzynowych wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu pow. 4,5 proc. Decyzja miała charakter porządkujący i wprowadzający obostrzenia w handlu detalicznym alkoholem w tych miejscach.

Czy na stacji można kupić alkohol? Władze Torunia podjęły decyzję

Obecnie w wielu miastach oraz gminach obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22 Rada miasta Torunia jako pierwsza w Polsce poszła o krok dalej w ograniczeniu dostępności i sprzedaży alkoholu. Na stacjach benzynowych w tym mieście został wprowadzony zakaz sprzedaży trunków. Dotyczy to napojów, w których zawartość alkoholu wynosi powyżej 4,5 proc. Wyjątek stanowią jedynie piwa. Krzysztof Kisielewski, dyrektor Wydziału Ewidencji i Rejestracji Urzędu Miasta Torunia decyzję władz na mocy uchwały tłumaczył:

Celem uchwały jest realizacja przepisów wynikających z ustawy, według której polityka samorządu ma prowadzić do ograniczenia dostępności i spożycia alkoholu. Takie miejsca, jak stacje paliw powinny służyć przede wszystkim do kupna paliwa właśnie.

Warto także nadmienić, że zakaz ten nie dotyczy lokali gastronomicznych bądź działalności hotelowo-gastronomicznych, które funkcjonują na terenie stacji paliw.

Czy można kupić alkohol na stacji benzynowej? Naczelny Sąd Administracyjny zabrał głos w sprawie

Podobne przepisy mogą wprowadzić pozostałe samorządy w Polsce. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnia, że władze miast mają otwartą drogę do przyjęcia podobnych uchwał. Sędziowie wyjaśniają, że ograniczenie dostępu do wysokoprocentowego alkoholu na stacjach paliw mogą wprowadzić każde władze samorządowe. Co więcej, nie potrzebują do tego interwencji ustawodawcy. Jak podaje next.gazeta.pl miasto Toruń już w lutym 2017 roku podjęło uchwałę o wprowadzeniu na lokalnych stacjach paliw stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi powyżej 4,5 proc. Sąd uznał wtedy, że samorząd nie przekroczył upoważnienia z art. 14 ust. 6 ustawy antyalkoholowej oraz zakaz nie jest ani nadmiernie rygorystyczny, ani zbyt ogólny zastrzeżony tylko dla ustawodawcy. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.