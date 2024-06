Wielu kierowców lubi przyozdabiać deskę rozdzielczą i lusterko misiami, figurkami i innymi przedmiotami. Ale czy tak w ogóle można? Zadaliśmy pytanie o pluszaka w jednym z naszych quizów, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Co zaznaczyli internauci? Okazuje się, że aż 38 tys. osób odpowiedziało źle.

Czy można mieć ozdoby na aucie? Ponad połowa internautów udzieliła złej odpowiedzi

W quizie, który znajdziesz TUTAJ, w pytaniu nr 9 spytaliśmy, czy położenie pluszowej maskotki przy przedniej szybie samochodu jest dozwolone. Jak się okazuje, coś, co zawsze wydawało nam się oczywiste, niekoniecznie jest zgodne z prawdą.

Dobrze odpowiedziało 36164 osób, a źle aż 38100. A jaka jest prawidłowa odpowiedź? To niedozwolone. Dlaczego? Wszystko sprowadza się do kwestii bezpieczeństwa, a nie indywidualnego poczucia estetyki.

Czy można mieć ozdoby na desce rozdzielczej? Możesz nawet dostać mandat

Kładzenie ozdób na desce rozdzielczej w samochodzie nie jest dozwolone. Choć niektórzy są ogromnymi fanami piesków, które ruszają głową i merdają ogonami, takie ozdoby powinny zniknąć z samochodów. To samo tyczy się ozdobnych zawieszek na lusterku. - Być może dla niektórych to ładnie wygląda, ale przedmioty znajdujące się luzem na desce rozdzielczej stwarzają niebezpieczeństwo. Dodatkowo te pieski przysłaniają też widoczność - powiedział insp. dr Mariusz Ciarka w rozmowie z Filipem Chajzerem dla "Dzień Dobry TVN" w 2021 r. Jak podaje z kolei "Business Insider", ozdoby mogą skutkować otrzymaniem mandatu w wysokości nawet do 3 tys. zł. Wszystko dlatego, że utrudniają widoczność i rozpraszają kierowców. Również i podczas gwałtownego hamowania mogą odczepić się lub zsunąć i wyrządzić krzywdę osobom znajdującym się w samochodzie. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.