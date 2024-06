Zanim kupię auto, zawsze sprawdzam 3 rzeczy. O wiele wolniej traci na wartości

Kupno auta, nawet używanego, to poważne przedsięwzięcie. Zazwyczaj oczekujemy bowiem, że pojazd posłuży nam na lata, a już na pewno, jeśli wydaliśmy na niego niemałą fortunę. Irytuje więc to, że z czasem traci na wartości. Jak to się dzieje i na co zwrócić uwagę, żeby się niemiło nie zaskoczyć nawet kilka miesięcy po zakupie?

REKLAMA

Zobacz wideo Jeździłem najnowszą Toyotą Land Cruiser po kowbojskich szlakach. To, co potrafi, szokuje [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jak auto traci na wartości? Lepiej poważnie się zastanów, zanim kupisz

Dane opublikowane przez firmę carVertical, która na bieżąco obserwuje historię pojazdów, wskazały, że już w pierwszym roku, gdy zaczynamy dopiero używać samochodu, traci on na wartości nawet 20-30 procent, biorąc pod uwagę wartość początkową. Z kolei użytkowanie pojazdu przez 5 lat to już utrata nawet rzędu 60-70 procent. Warto więc od razu mieć na uwadze, że nowy samochód traci na wartości już w dniu zakupu.

Na portalu Auto-swiat.pl wskazano z kolei, że choć nowy pojazd wiąże się z komfortem co do konfiguracji i udogodnień, o jakich sobie zamarzymy i nie ma ryzyka, że jest powypadkowe, to już po 3 latach użytkowania jego wartość spadnie nawet o 50 procent.

Jak bezpiecznie kupić używany samochód? Jak bezpiecznie kupić używany samochód? Fot. dima_sidelnikov / iStock

O czym należy pamiętać przy zakupie auta? Na to zwróć uwagę, a wartość nie będzie malała zbyt szybko

Wiadomo już, że najwięcej wartości tracą nowe samochody. Na co więc zwrócić uwagę przy zakupie pojazdów z drugiej ręki, by nie traciły zbyt szybko na wartości?

Przebieg. Biorąc pod uwagę dwa modele tego samego samochodu, większą wartość będzie miał ten o niższym przebiegu.

Biorąc pod uwagę dwa modele tego samego samochodu, większą wartość będzie miał ten o niższym przebiegu. Bezwypadkowość. Takie samochody mają większą wartość niż te po wielu poprawkach blacharsko-lakierniczych.

Takie samochody mają większą wartość niż te po wielu poprawkach blacharsko-lakierniczych. Historia pojazdu. Im więcej miał właścicieli, tym większe ryzyko, że któryś z nich nie dbał o samochód.

Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.