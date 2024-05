Kontrola drogowa to zawsze stresująca sytuacja dla kierowcy. Od razu w naszej głowie rodzi się pytanie, czy zrobiliśmy coś nie tak. Podczas rutynowej kontroli zastanawiamy się m.in. czy mamy wymagane wyposażenie samochodu. Czy policjant powinien mieć konkretny powód, aby nas zatrzymać? W sieci wciąż krąży wiele mitów dotyczących braku podstaw do policyjnej rutynowej kontroli drogowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

Czy policja może cię zatrzymać bez powodu? Rutynowa kontrola jest zgodna z prawem

Warto znać swoje prawa i zasady zachowania. Podstawą prawną dla rutynowej kontroli drogowej jest ustawa z 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym. Funkcjonariusze, zatrzymując pojazd muszą działać w granicach prawa i podczas kontroli powinien zostać podany powód. W rzeczywistości wcale nie musi dojść do wykroczenia lub nie musi być nawet podejrzenia, aby do takiego zatrzymania doszło. Przepisy mówią jasno. W artykule 129 ustęp 2. Prawa o ruchu drogowym znajdziemy dokładne zapisy określające, jakie czynności może podjąć funkcjonariusz. Za nie wykonywanie poleceń policjanta lub innego funkcjonariusza grozi kara grzywny w wysokości 500 złotych.

Kontrola może obejmować:

sprawdzanie dokumentów uczestników ruchu i wydawanie poleceń dotyczących korzystania z drogi,

ustalanie tożsamości kierującego pojazdem na podstawie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

sprawdzanie wymaganych dokumentów i zezwoleń,

weryfikację danych o pojeździe i kierującym pojazdem w centralnych ewidencjach,

żądanie poddania się badaniu trzeźwości przez kierujących pojazdem,

sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia i ładunku pojazdu na drodze.

zatrzymywanie dokumentów potwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem,

wydawanie poleceń dotyczących zachowania na drodze,

uniemożliwienie korzystania z pojazdu w określonych sytuacjach bezpieczeństwa,

używanie przyrządów kontrolno-pomiarowych do sprawdzania masy, prędkości itp.,

usuwanie lub przemieszczanie pojazdów w określonych przypadkach,

kontrolę przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów,

stosowanie urządzeń sygnalizacyjnych do wydawania poleceń,

występowanie z wnioskami o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem.

Policja drogowa - zdjęcie ilustracyjne Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Jakie dokumenty są wymagane przy kontroli? Kierowca powinien mieć to przy sobie

Warto pamiętać, że kontrole rutynowo odbywają się na terenie całego kraju. Nie ma powodów do stresu, jednak warto być przygotowanym. Podczas zatrzymania należy posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy). W przeciwnym razie grozi nam mandat. Od 5 grudnia 2020 roku kierowcy nie są zobligowani do posiadania przy sobie fizycznego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia OC. Funkcjonariusze są w stanie to zweryfikować z poziomu systemu elektronicznego. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.