Te opony stają się hitem. Sprzedaż rośnie w gigantycznym tempie

Ogumienie w pojazdach powinno wymieniać się najpóźniej po dziesięciu latach, jednak zwykle ich zużycie następuje znacznie wcześniej. Początek roku nie był jednak szczególnie owocny dla producentów opon w Europie, szczególnie letnie ogumienie nie cieszy się zbytnią popularnością. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego podliczył sprzedaż w pierwszym kwartale i okazało się, że nabywcy stawiają na uniwersalność.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

Rosnąca popularność "wielosezonówek"

Wybór uniwersalnych opon całorocznych to stawianie na oszczędność. Jazda na jednych oponach to pozbycie się kosztów związanych z ich przechowywaniem oraz wymianą. Nie wszyscy jednak decydują się na takie rozwiązanie. Choć posiadają zimową homologację, nie osiągają jeszcze w mroźne czy śnieżne dni, tak dobrych parametrów, jak opony zimowe. Zmniejszona ilość rowków sprawia, że opony letnie lepiej radzą sobie w deszczowe dni. Innowacje w produkcji i wprowadzenie nowych technologii oraz mieszanek gumowych doprowadziły do tego, że niemal niczym nie ustępują oponom sezonowym. Według danych sporządzonych przez PZPO na początku 2024 roku sprzedaż opon wielosezonowych wzrosła o 18 procent w stosunku do pierwszego kwartały 2023 roku.

Sprzedaż opon w Europie z podziałem na kategorie z początkiem 2024 roku PZPO

Spadek sprzedaży opon letnich

Wiosna to moment, w którym sezonowe opony powinniśmy wymieniać na letnie. Przyjmuje się, że graniczną temperaturą dla tego rodzaju ogumienia to 7 stopni Celsjusza. W niższych temperaturach bieżnik twardnieje, a ogumienie ma mniejszą przyczepność, co przekłada się na dłuższą drogę hamowania. W wyższych temperaturach wymiana skutkować będzie bezpieczeństwem na drodze oraz komfortem jazdy. Szczególnie zaskakującym jest zatem fakt, że zgodnie ze statystykami na początku 2024 roku zakupiono o 4 procent mniej opon letnich, niż z początkiem zeszłego roku. Natomiast kompletów zimowych zakupiono o 26 procent więcej, co tym bardziej może zastanawiać, szczególnie że początek roku to moment, w którym nowe letnie ogumienie można dostać w korzystnych cenach.

Ogumienie w segmentach SUV na plusie

Zgodnie z raportem początek roku przyniósł ogólny spadek sprzedaży na poziomie trzech procent. Nastąpił też znaczący wzrost sprzedaży opon do samochodów typu SUV, jak tłumaczy Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), "Segment opon do SUV’ów odnotowuje zwykle najmocniejsze wzrosty ze wszystkich. To zasługa rosnącego popytu na ten segment samochodów. Warto pamiętać, że opony do nich są nieco inne i nie chodzi o przyczepność w błocie czy rodzaj napędu. Przez wyżej położny środek ciężkości opony do SUV’ów muszą mieć nieco mocniejszą konstrukcję boku opony i wzmocnioną konstrukcję, żeby lepiej zapewniać przyczepność na zakrętach. Opony to szczególnie ważne wyposażenie samochodu, które jest inwestycją i nie można na nich oszczędzać – to przełoży się na bezpieczeństwo".