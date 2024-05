Ten model trzyma cenę na rynku wtórnym. To sedan popularnej marki

Toyota Camry wybija się na tle pozostałych modeli marki. Duży sedan, do niedawna kojarzony głównie ze Stanami Zjednoczonymi, często traktowany jest jako bardziej prestiżowy krewniak Corolli. Okazuje się, że taka otoczka wpływa też na jego cenę na rynku wtórnym. Według najnowszych analiz firmy Info-Ekspert, wydawcy katalogów i programów komputerowych, służących do profesjonalnej wyceny pojazdów, wartość rezydualna Camry mieści się w przedziale od 63,1 do 64,3 proc. Jak pojazdy w poszczególnych wersjach wyposażenia radzą sobie na rynku wtórnym?

Toyota Camry na rynku wtórnym

W podstawowej wersji Comfort sedan zachowa po 3 latach i pokonaniu 60 000 km aż 64,3% początkowej wartości. Samochód jest wyposażony m.in. w 17-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny Toyota Touch 2 z 7-calowym ekranem dotykowym z systemami Apple CarPlay i Android Auto, dwustrefową klimatyzację automatyczną, a także systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Za napęd odpowiada hybrydowa jednostka 2.5 Hybrid Dynamic Force o mocy 218 KM (to też jedyna pozycja w całej palecie silnikowej modelu).

Co się tyczy egzemplarzy w pakiecie Business, zdaniem ekspertów Info-Ekspert zachowają one 63,9 proc. początkowej wartości. Wersja ta zawiera m.in. elektrycznie regulowany fotel kierowcy, podgrzewanie przednich foteli oraz skórzaną tapicerkę i przyciemniane tylne szyby. Z kolei wartość rezydualna środkowej wersji Prestige (m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, inteligentny kluczyk, większy ekran dotykowy oraz nawigacja satelitarna) wynosi 64 proc.

Wynik 63,6% uzyskała najwyższa wersja Executive, oferująca m.in. elektrycznie regulowaną, podgrzewaną kierownicę, bezprzewodową ładowarkę telefonu oraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa. W przypadku wyboru pakietu VIP dla tej wersji (nagłośnienie Premium Audio JBL z dziewięcioma głośnikami, podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie, podłokietnik z tyłu z panelem do sterowania radiem, klimatyzacją i elektrycznym pochyleniem tylnych foteli, wentylowane przednie fotele, pamięć ustawień fotela kierowcy oraz wyświetlacz HUD na przedniej szybie i kamera 360 stopni) wartość rezydualna wynosi 63,1 proc.

Toyota Camry doceniona za oceanem

Camry znalazła już liczne grono odbiorców. Co ciekawe, pojazd został doceniony za swoją niezawodność na swoim największym rynku - Stanach Zjednoczonych. Model znalazł się na pierwszym miejscu rankingu niezawodności opracowanego przez Consumer Reports. Został także liderem segmentu w rankingu "U.S. Vehicle Dependability Study 2024" firmy J.D. Power. W tekście wykorzystano zdjęcia producenta.