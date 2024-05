Jak zacząć przygodę z jednośladami? Odwiedzamy Suzuki Moto Szkołę

Motocykle mają szereg wad - wymagają specjalnego ubioru, ciężej wybrać się nimi na duże zakupy i nie oferują dachu nad głową, który mógłby ochronić nas przed deszczem. Motocykliści mogą zabrać tylko jednego pasażera i to pod warunkiem, że będzie miał kask. Z drugiej strony, jednoślady to antidotum na zakorkowane miasta i brak miejsc parkingowych. Właśnie z tego powodu wielu użytkowników samochodów przesiada się w sezonie wiosenno-letnim na skuter. Nie muszą do tego rozszerzać swoich uprawnień o kategorię A - wystarczy, że wybiorą motocykl z silnikiem o pojemności do 125 cm3 i nieprzekraczający mocy 15 KM, a prawo jazdy kat. B będą mieli od co najmniej 3 lat.

To oznacza, że osoby, które nigdy nie miały styczności z motocyklami, ani nawet motorowerami, mogą po prostu wsiąść na skuter bądź inny motocykl o odpowiedniej mocy i pojemności, i wyjechać na ulicę. Warto jednak podejść do tematu inaczej i z nowym pojazdem najpierw się oswoić. Najlepiej pod okiem kogoś doświadczonego. Wybrać bezpieczne miejsce i zacząć od zupełnych podstaw - ubiór, obsługa pojazdu, ruszanie, zatrzymywanie itd. Na początek najlepsze będą skutery z automatyczną skrzynią biegów - są proste w obsłudze. Z czasem nabierzecie więcej pewności siebie i zobaczycie, że opanowanie takiego pojazdu nie sprawia większych trudności. Warto także rozeznać się w przepisach ruchu drogowego, które dotyczą motocyklistów - np. obowiązkowego wyposażenia, kwestii wyprzedzania i omijania aut stojących w korku, jazdy skuterem po autostradzie itd.

Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z jednośladami, ale nie znacie nikogo, kto wprowadziłby was do tego świata, możecie wybrać się na krótkie szkolenie. Ja niedawno byłem na takim w roli obserwatora. Odbywało się ono w ramach cyklu Suzuki Moto Szkoła i było skierowane do kobiet. Być może to właśnie kobiety mają największe obawy przed wyjechaniem na ulice skuterem. Uczestniczki szkolenia szybko jednak swoje obawy przełamały. Czuwał nad nimi doświadczony instruktor - Janusz Czaja, który szybko wprowadził panie w świat skuterów i bezpiecznej jazdy. Jak wygląda takie szkolenie i jakie są odczucia uczestniczek, możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo.

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

Częste błędy początkujących motocyklistów

Wiele błędów jest wspólnych dla początkujących motocyklistów oraz początkujących kierowców samochodów - nadmierna prędkość, przecenianie swoich umiejętności, niedostateczne przewidywanie na drodze. Jest jednak kilka błędów, które dotyczą głównie użytkowników jednośladów i warto o nich pamiętać. Oto kilka z nich.