Orlen inwestuje w wodór. Pierwsze stacje staną w tym roku. Znamy lokalizacje

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Czasy się zmieniają i Orlen też musi się zmienić. Koncern postanowił przeznaczyć 7 mld 400 tys. zł na rozwój infrastruktury wodorowej. Oznacza to rychłe powstanie aż 100 stacji tankowania tym paliwem.

Zobacz wideo Motospacer ze Skodą

Do tej pory Orlen zbudował dwie stacje wodorowe i obydwie znajdują się w Niemczech. Jednak ma to się już niedługo zmienić.

Aby móc oferować wodór na stacjach, najpierw potrzeba go wyprodukować. Koncern planuje budowę 10 wodorowych hubów na terytorium Polski i Czech, gdzie docelowo ma być produkowane 60 tys. ton wodoru. Według ambitnych planów firmy do 2030 r. zostanie wybudowanych 100 stacji wodorowych, które będą w stanie obsługiwać zarówno auta osobowe, jak i wodorowe autobusy, które są coraz popularniejszym środkiem komunikacji zbiorowej.

57 z tych stacji ma być zlokalizowanych w Polsce, 28 na Słowacji, a 26 w Czechach. Jeszcze w tym roku zostaną uruchomione cztery pierwsze stacje wodorowe Orlenu: jedna w Krakowie, pozostałe trzy staną w Czechach.

W Studiu Biznes wiele pytań o przyszłość motoryzacji. Rewolucja w bateriach i prąd z wodoru

W 2023 roku Orlen planuje uruchomienie takich stacji również w Katowicach i Poznaniu.

To jednak nie koniec. Koncern podpisał również listy intencyjne z innymi polskimi miastami na budowę takich stacji. Są to m.in.: Płock, Piła, Metropolia Śląska, Kraków, Wałbrzych czy Wrocław. Tego typu listy zostały również podpisane z czterema przedsiębiorstwami.

O wodorze w Polsce słychać od dawna, co jakiś czas padają nowe obietnice. Do tej pory nie ma ani jednej komercyjnej stacji tankowania wodorem, która pozwoliłaby na używanie samochodów z takim napędem. Pytanie, czy nowe obietnice właśnie złożone przez Orlen będą miały pokrycie w czynach? Przekonamy się o tym w najbliższych latach.