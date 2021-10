Przekroczył prędkość i jechał nietrzeźwy. To od syropu [WIDEO]

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

We wtorek, popołudniu funkcjonariusze z grupy Speed zatrzymali do kontroli Opla, który jechał na krajowej drodze nr 19. Do wykroczenia doszło w Jurowcach, a kierowca jechał 138 km/h.

Za kierownicą Opla siedział 39-latek, od którego podczas wykonywania czynności funkcjonariusze wyczuli alkohol. Mężczyzna twierdził, że wypił jedynie piwo bezalkoholowe.

Policjanci jednak nie uwierzyli w tłumaczenia i zdecydowali się na przebadanie alkomatem kierowcę. Wynik pokazał 1,5 promila, na co mężczyzna upierał się, że to od wypicia wcześniej syropu.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a auto trafiło na parking policyjny. Mężczyźnie grozi kara 2 lat pozbawienia wolności.

W Polsce jeśli kierowca ma w wydychanym powietrzu od 0,2 do 0,5 promila alkoholu to oznacza, że popełnił wykroczenie. Kary i tak są bardzo surowe i dotkliwe. Złapanie kierowcy w stanie po spożyciu alkoholu wcale nie kończy się tylko na mandacie i punktach karnych. Sprawa i tak trafia do sądu i to on podejmuje ostateczną decyzję o karze. Kierowcy grozi:

Grzywna w wysokości od 50 do 5000 zł lub areszt do 30 dni.

Zakaz prowadzenia pojazdów od sześciu miesięcy do trzech lat.

Dziesięć punktów karnych.

Powyżej 0,5 promila mówimy już o przestępstwie i znacznie ostrzejszych karach. Tutaj również nie ma sztywnych reguł, a konsekwencje zależą od decyzji sędziego. Pijany kierowca może dostać:

Karę grzywny, ograniczenia wolności lub karę więzienia. Nawet do pięciu lat.

Zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

Kara pieniężna od 5 do 60 tysięcy złotych. Przekazywana jest na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Dziesięć punktów karnych.

Jeszcze ostrzej karany jest pijany kierowca, który doprowadzi do wypadku.