Stało się. Amerykanie wstrzymują dostawy nowych samochodów do Chin

Myślisz, że tylko koncerny motoryzacyjne spoza USA mają problem z amerykańskimi wysokimi cłami? Okazuje się, że nie tylko niemieckie (Grupa Volkswagen wstrzymała eksport aut z Niemiec) czy japońskie firmy (m.in. Infiniti) wstrzymują dostawy nowych samochodów. Nowa polityka dotknęła także koncerny amerykańskie. Na liście poszkodowanych znalazł się także m.in. Ford i pracownicy zakładów w USA. Jak to możliwe?

REKLAMA

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Okazuje się, że Ford od lat wysyłał samochody i podzespoły z USA do Chin. Po wprowadzeniu ceł w USA pojawiła się nowa przeszkoda. Chiny odpowiedziały w ramach odwetu, przez co produkty amerykańskie mogą być obciążone stawkami sięgającymi nawet 150 proc. A to już duże obciążenie. Stąd decyzja Forda o wstrzymaniu dostaw produkowanych w USA modeli Mustang, F-150 czy Bronco. Zatrzymano także eksport luksusowych Lincolnów Navigator wytwarzanych w zakładach w Kentucky.

Kentucky Truck Plant - zakłady Forda w USA bill brymer

Ohio Assembly Plant - zakłady Forda w USA Ford







Silniki i skrzynie z USA do Chin

Znamienne, że mimo wysokich ceł Amerykanie kontynuują dostawy kluczowych podzespołów samochodowych produkowanych w USA. To silniki benzynowe 2,7 l i 3.0 l z zakładów w Ohio i skrzynie biegów (8- i 10-stopniowe automaty z fabryk w Livonii i Sterling Heights), które Ford dostarcza do swoich chińskich zakładów (produkcja m.in. modelu Lincoln Nautilus). W Chinach Ford produkuje także takie modele jak Edge, Escape, Evos, Kuga, Explorer, Mondeo, Territory, Equator, Ranger, Transit, Tourneo czy Lincoln Aviator. Jest ich na tyle dużo, że brak kluczowych komponentów oznaczałby prawdziwą katastrofę dla Amerykanów.

Co dalej? Amerykanie liczą się ze znaczną podwyżką cen samochodów w sytuacji, gdy cła utrzymają się dłużej. Według Reutersa Ford zakomunikował już dealerom w USA możliwe podwyżki cen aut. Dotyczy to m.in. modelu Lincoln Nautilus (rywal takich aut jak BMW X5 czy Volvo XC90), który na rynek amerykański trafia z fabryki w Hangzou w Chinach.