To nie był dobry dzień dla kierowcy autobusu. Oszukał na 6 euro, stracił 74 tys. euro

Transport publiczny w Japonii działa, jak w zegarku. Wiecie o tym, że statystycznie, średnie opóźnienie pociągu w tym kraju wynosi zaledwie kilkanaście sekund? Choć terminowość japońskiego transportu to nie tylko kwestia pilnowania grafiku przejazdów. To też kwestia innych zasad. Czasami naprawdę twardych.

Kierowca przywłaszczył 26 zł. Stracił za to pracę i odprawę emerytalną

Niedawno wypłynęła sprawa kierowcy autobusu z Kioto, który w 2022 r. przyjął od pasażera 1000 jenów (a więc 26,43 zł oraz 6,18 euro) na poczet zakupu biletu. Kwoty tej nie rozliczył jednak z pracodawcą, bo banknotu nie wrzucił do maszyny do przetwarzania opłat. "Proceder" kierowcy został ujawniony za sprawą monitoringu pokładowego. Skutek? 58-letni pracownik z 29-letnim stażem został zwolniony z pracy i oskarżony o defraudację środków. Ponadto pracodawca podjął decyzję o wstrzymaniu całego wynagrodzenia emerytalnego. Tym samym mężczyzna stracił prawo do sowitej odprawy.

Zwolniony kierowca postanowił odwołać się do sądu. Walka była zacięta, bo odprawa emerytalna w przypadku tego pracownika mogła sięgnąć 12 mln jenów. To daje jakieś 317 144,64 zł lub 74 112,00 euro. Kwota była zatem – delikatnie mówiąc – znacząca.

Zwolniony kierowca walczył o ponad 317 tys. zł. Ostatecznie przegrał

Sąd pierwszej instancji uznał, iż pracodawca zachował się prawidłowo. Odrzucił roszczenie mężczyzny i uznał jego zachowanie za defraudację w rozumieniu kodeksu karnego. Kierowca postanowił się zatem odwołać. I w drugiej instancji wygrał. Powód? Odebranie odprawy zostało uznane za niewspółmierne w stosunku do zawinienia. Tym razem jednak to pracodawca nie chciał odpuścić. Odwołał się do Sądu Najwyższego. Ten podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji. To zamyka sprawę i sprawia, że ostatecznie kierowcy autobusu nie należy się odprawa emerytalna.

Za ukrycie 26 zł 58-latek stracił ponad 317 tys. zł odprawy. Ta sprawa może się wydawać kuriozalna i momentami nawet śmieszna. Japońscy oficjele traktują ją jednak serio. Bo uważają, że może ona "podważyć zaufanie ludności do systemu zarządzania transportem publicznym".