Wreszcie powstanie u nas prawdziwa Kolej Dużych Prędkości. 350 km/h przez Polskę

Centralny Port Komunikacyjny ma w Polsce taką samą ilość zwolenników, co przeciwników. Jedno trzeba mu jednak oddać. Możemy mu zawdzięczać kolej szybkich prędkości z prawdziwego zdarzenia. Dziś Pendolino odcinkami jest w stanie pojechać maksymalnie 200 km/h. Ograniczenie wygląda w dużej mierze z jakości torów. Za sprawą CPK pociągi pojadą z kolei nawet 350 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamieszanie na przejeździe kolejowym w Przylepie. 3000 zł mandatu

Koncepcja programowa pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości już jest

350 km/h w pociągu to nie żart. To tzw. "prędkość projektowa" dla jednego z odcinków na odnodze linii Kolei Dużych Prędkości Y od CPK. Mowa konkretnie o poznańskiej odnodze, a więc linii kolejowej nr 85 między Sieradzem, Kaliszem, Pleszewem i Poznaniem. Szefostwo portu komunikacyjnego, jak czytamy w oficjalnym komunikacie spółki, "odebrało koncepcję programowo-przestrzenną (KPP) dla tego odcinka, płynnie przechodząc do etapu przygotowania projektu budowlanego".

Prowadzimy intensywne prace nad poznańską odnogą linii Y, a dokładnie odcinkiem Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań. W grudniu 2024 roku złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 72-kilometrowego odcinka między Pleszewem a Poznaniem, a już w lutym tego roku wysłaliśmy kolejny: tym razem dotyczył on 74-kilometrowego odcinka między Sieradzem i Pleszewem – powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Linia Y sprawi, że przejazd z Warszawy do Poznania zajmie 25 minut

Linia kolejowa o numerze 85 poprowadzona między Sieradzem i Poznaniem oraz m.in. przez Kalisz i Pleszew ma liczyć 146 km długości. Na tym dystansie pociągi byłyby w stanie poruszać się z prędkością sięgającą nawet 350 km/h. Oznacza to mniej więcej tyle, że bez zatrzymania pojazd szynowy pokonałby ten dystans w jakieś 25 minut. Linia nr 85 stanowi jednak dopiero wycinek prawdziwych planów CPK. Bo docelowo Kolei Dużych Prędkości Y ma liczyć 480 kilometrów. Ma przebiegać przez nowy port lotniczy, a do tego Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław. Możliwość podróżowania z prędkością 350 km/h sprawia, że czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Poznaniem wyniesie 1 godz. i 38 minut.

Na tym dobre informacje się nie kończą. Bo Kolei Dużych Prędkości Y to część Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. To zatem europejska, priorytetowa inwestycja infrastrukturalna. Właśnie dlatego CPK pozyskało z programu "Łącząc Europę CEF2" aż 162 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Sieradz – Pleszew – Poznań. Kwota stanowi oczywiście kroplę w morzu potrzeb. Bo koszt budowy całej 480-kilometrowej sieci linii Y został wstępnie oszacowany na jakieś 80 mld zł.

Kiedy pociągi w Polsce pojadą 350 km/h?

Komunikat CPK brzmi optymistycznie. Składa się jednak z niezwykle okrągłych słów. Co tak naprawdę oznacza w praktyce? Władze CPK mają taki plan, aby projekt budowlany linii kolejowej nr 85 był gotowy do trzeciego kwartału 2026 r. Dzięki temu w czwartym kwartale tego samego roku spółka mogłaby złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Gdyby formalności poszły sprawnie, rozpoczęcie prac budowlanych mogłoby nastąpić już w pierwszym kwartale 2028 r., a przekazanie linii do eksploatacji do końca 2035 r.