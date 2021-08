Zaświeciła się kontrolka z czerwonym wykrzyknikiem? Możesz to naprawić jednym ruchem ręki

Co oznaczają czerwone kontrolki?

Czerwona kontrolka równa się poważna awaria. Tak myśli większość kierowców i zwykle wcale się nie myli. Czerwonym kolorem oznacza się na desce rozdzielczej z kategorii "ostrzegawczych". Bardzo często świadczą o wykryciu usterki znaczącej lub awarii znaczącego podzespołu - takiej, która często (ale nie zawsze) wymaga natychmiastowego przerwania jazdy. Kontrolki tego typu informują najczęściej o:

awarii elektroniki,

wysokiej temperaturze silnika,

awarii układu hamulcowego,

awarii układu ABS,

awarii układu wspomagania kierownicy,

niskim poziomie oleju silnika,

słabo naładowanym akumulatorze.

Czerwony kolor, którego nie trzeba się bać?

Nie każda czerwona kontrolka oznacza awarię. Wśród nich wyróżnia się chociażby lampki wskazujące np. na niedomknięte drzwi, brak zapiętych pasów bezpieczeństwa przez pasażerów czy włączone światła awaryjne. Jedną z takich kontrolek jest widoczny na przykładowym zdjęciu czerwony wykrzyknik (czasem w kole, czasem w trójkącie). W tym przypadku oznacza on po prostu... zaciągnięty hamulec ręczny. Z pozoru wygląda groźnie, ale tak naprawdę tylko informuje nas o hamulcu, którego sami użyliśmy W swoim samochodzie na pewno was nie zaskoczy. Kiedy pożyczycie auto od znajomych lub z wypożyczalni, to na widok czerwonego trójkąta lub takiego wykrzyknika, jak tutaj, wcale nie oznacza powodu do paniki. Samochód tą kontrolką po prostu informuje was, że coś jest nie tak i powinniście to sprawdzić przed ruszaniem. Niekoniecznie chodzi o poważną awarię. Może to być hamulec ręczny, niedomknięte drzwi albo coś podobnego.

Czerwonego wykrzyknika nie wolno ignorować, jeśli nie znika i świeci cały czas. Pod tym symbolem może się kryć też bliżej nieokreślona usterka. Jeśli zamknięcie drzwi, domknięcie bagażnika, zwolnienie ręcznego itd. jej nie wyłączają, to znaczy, że coś się w samochodzie zepsuło i i powinniśmy udać się do mechanika.

Niektóre z nowych samochodów podobnym symbolem, tylko w kolorze pomarańczowym, informują nas o wyłączeniu któregoś z systemów bezpieczeństwa. Przykładowo Front Assist albo utrzymania w pasie ruchu. Wskazanie na desce rozdzielczej nie oznacza więc kosztownej awarii, a wyłączenie (często przez nas, czasem przez warunki na drodze) któregoś z systemów. To sprytny sposób producentów. Świecąca na pomarańczowo kontrolka jest irytująca i stresująca (podświadomie każdą pomarańczową i czerwoną kontrolkę traktujemy jak usterkę) i ma nas skłonić do włączenia elektronicznego anioła stróża.

A kiedy czerwonej kontrolki NA PEWNO nie wolno zignorować?

Kontrolki, zwłaszcza te czerwone, informują nas o poważnej usterce. Często to swoiste ostrzeżenie, jakie wysyła nam samochód. W większości przypadków powinniśmy jak najszybciej zakończyć jazdę - dalsza może pogłębić problem. Na pewno nie jedźmy dalej, jeśli komunikat dotyczy zbyt niskiego poziomu oleju lub rosnącej temperatury silnika. Dalsza jazda może doprowadzić albo do zatarcia silnika, albo przegrzania uszczelki pod głowicą.

Niski poziom oleju - w silniku jest za mało oleju, może dojść do zatarcia jednostki napędowej lub uszkodzenia np. turbosprężarki. Kontrolka informująca o niskim poziomie oleju na ogół świadczy o wyciekach środka smarnego lub problemach z ciśnieniem w układzie smarowania.

Wysoka temperatura płynu chłodniczego - mówić prostym językiem silnik w samochodzie grzeje się. Wysoka temperatura może wynikać np. z usterki termostatu, uszczelki pod głowicą lub wycieków płynu i zbyt niskiego jego poziomu.

Słaby akumulator - to oznacza problemy z ładowaniem, a problemy z ładowaniem oznaczają brak możliwości rozruchu silnika.

Awaria poduszki powietrznej - należy bezwzględnie przerwać jazdę. Uszkodzenie poduszki powietrznej może bowiem doprowadzić do niekontrolowanego wystrzelenia airbagu.

Awaria układu wspomagania kierownicy - kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności.

- kontrolka wskazuje np. na uszkodzenie maglownicy. Usterka może doprowadzić do utraty sterowności. Brak płynu hamulcowego - usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika.

- usterka polegająca na wyciekach płynu hamulcowego - przerwanie przewodu hamulcowego lub wyciek przy zacisku. Usterka wymaga natychmiastowej reakcji ze strony mechanika. Awaria hamulców - usterka układu hamulcowego, a jako że hamulce są kluczowym elementem bezpieczeństwa, pojawienie się komunikatu wymaga przerwania jazdy.

