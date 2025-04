Branża motoryzacyjna mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami takimi jak elektryfikacja, cyfryzacja i rosnące koszty. W tych ciężkich warunkach szczególnie liczy się zdolność firm do generowania zysków. Jak czytamy na łamach portalu motor1.com, włoski producent supersamochodów z czarnym koniem w logotypie zakończył 2024 rok ze wzrostem sprzedaży i zysków.

Ile Ferrari zarabia na jednym samochodzie? Tyle zostaje w kieszeni producenta po sprzedaży

Ferrari zakończyło 2024 rok z 11,8 proc. wzrostem przychodów netto, osiągając 6,7 mld euro. Firma przypisuje ten sukces rosnącemu popytowi na personalizacje oraz popularności modeli takich jak Purosangue, Roma Spider i 296 GTS. W minionym roku dostarczono 13752 samochody. To wzrost o 0,7 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Daje to według danych opublikowanych przez Felipe Munoza na profilu CarIndustryAnalysis na Instagramie w sumie blisko 136671 euro na każdym wyprodukowanym pojeździe. Dla porównania Porsche, które zajmuje drugą pozycję, generuje "zaledwie" 18142 euro zysku na samochodzie (różnica przekracza 118 tysięcy euro).

Sprzedaż spadła w Chinach, na Tajwanie i w Hongkongu. Ferrari nadrobiło to jednak w innych regionach świata. W Ameryce sprzedano o 192 auta więcej, w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie o 131, a w regionie Azji i Pacyfiku o 84 więcej. Producent planuje dalszy dynamiczny rozwój. W 2025 roku do oferty trafi nowy model F80, a przed końcem roku zaprezentowany zostanie pierwszy elektryczny samochód marki, który przeszedł już tysiące kilometrów testów. Firma spodziewa się, że dzięki temu o wiele wcześniej zrealizuje cele rentowności wyznaczone na 2026 rok.

Dlaczego 50 Cent nie może kupić Ferrari? Czarna lista klientów

Włoski producent niezwykle dba o swój wizerunek, reputację i szacunek do filozofii marki, dlatego też, jak podaje portal rallyandrace.pl, prowadzi tzw. czarną listę. Komu Ferrari odmawia sprzedaży? Oto niektóre z nazwisk.

Ferrari Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Agencja Wyborcza.pl

Blac Chyna za używanie zmodyfikowanych modeli Ferrari do autopromocji.

Tyga za zaległości finansowe i dwukrotne odebranie auta przez leasingodawcę.

Floyd Mayweather Jr. za szybkie odsprzedaże limitowanych modeli.

Deadmau5 za oklejenie Ferrari 458 Italia motywem "Nyan Cat".

Nicolas Cage za sprzedaż rzadkich modeli 250 GT i 275 GTB/4 wbrew polityce Ferrari.

Kim Kardashian według niepotwierdzonych doniesień może kupować jedynie standardowe modele z powodu kontrowersyjnych powiązań i modyfikacji aut.

Justin Bieber za nieautoryzowane modyfikacje i niefrasobliwe traktowanie auta.

Chris Harris to dziennikarz, który krytykował Ferrari i został czasowo wykluczony z testów prasowych.

50 Cent za publiczną krytykę modelu 488 z powodu problemów z akumulatorem.

