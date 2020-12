Najlepsze samochody elektryczne - ranking 2020. TOP 5 aut przyszłości

Samochody elektryczne - ranking 2020

Tesla Model 3

Tesla Model 3 to samochód przyszłości prosto z Kalifornii spod skrzydeł Elona Muska. Tesla to marka którą zna każdy fan aut elektrycznych, prekursor wielu innowacyjnych rozwiązań. Jeżeli ktoś szuka samochodu, który będzie naszpikowany najnowszymi technologiami, to właśnie Tesla jest dla niego. Oprócz tego Model 3 ma do zaoferowania 350 km na jednym ładowaniu (500 km w wersji Long Range), przestrzenne wnętrze, przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 6 sekund oraz rozsądny czas ładowania. Cena? Jeśli mamy w kieszeni 200 tys. złotych, Tesla Model 3 może być nasza.

Nissan Leaf II

Druga generacja flagowego elektryka japońskiego producenta, naprawdę zasługuje na wyróżnienie. Koncern wyciągnął wnioski z pierwszej wersji Nissana Leaf i poprawił się w drugiej osłonie. Przyczyniło się to między innymi do wydłużenia zasięgu Nissana Leaf do 240 km, czy poprawie designu. Leaf jest niezwykle komfortowym autem, idealnie nadającym się do miasta. W porównaniu do innych samochodów elektrycznych cena też nie wydaję się być zbyt wygórowaną gdyż nowy Nissan Leaf kosztuje około 120 tysięcy złotych.

Nissan Leaf Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Porsche Taycan

Porsche Taycan to pierwszy samochód elektryczny od Porsche i nie da się ukryć, że bardzo udany. Napęd 4x4, silnik dla każdej osi, liczba koni mechanicznych od 530 do 625, w zależności od wersji - to wszystko robi wrażenie. Niemiecki producent samochodów premium gwarantuje również zasięg około 400 km. Najmocniejsza wersja Porsche Taycan Turbo S przyśpiesza od 0 do 100 w przeciągu 2,8 sekundy. Największym minusem może okazać się cena, która w Polsce zaczyna się od około 600 tysięcy złotych, wszak mamy do czynienia z samochodem z górnej półki.

Renault Zoe, podobnie jak Nissan Leaf II, to świetny samochód do miasta, może się jednak pochwalić też dużo większym zasięgiem wynoszącym około 400 km. Reanulat Zoe to auto z segmentu B, z całkiem przyzwoitą mocą wynoszącą w podstawie 108 KM, a w wersji mocniejszej 135 KM. Elektryk Renault może pochwalić się ciekawymi technologiami. W tym modelu zastosowano np. automatyczne wspomaganie hamowania, układ rozpoznawania znaków drogowych czy system kontroli martwego pola. Nowe Renault Zoe można dostać już od około 135 tysięcy złoty.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric to elektryczny crossover z dużym zasięgiem. Twórcy tego modelu Hyundaia zaznaczają, że jest w swojej lepszej wersji jest w stanie pokonać ponad 400 km na jednym ładowaniu. Oprócz tego silnik o mocy 204 kKM w wersji z większą baterią na pewno może dostarczyć nam wrażeń. Auto jest przestrzenne, wygodne i dobrze się prowadzi, jak deklarują kierowcy, którzy mieli okazję zasiąść za jego kierownicą.

